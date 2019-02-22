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В России появились наушники из линейки JBL Live

В России появились наушники, входящие в линейку JBL Live. В число пяти новинок вошли компактные версии. Также имеет место беспроводная вариация.
В России появились наушники из линейки JBL Live

Устройством поддерживается функция голосового помощника, применяется система шумоподавления. Стереонаушниками JBL Live 100, а также Live 200BT обеспечивается комфорт, удобство, а также хорошее качество звучания. В случае начальной модели предлагается классическая проводная вариация. У старшей версии есть амбушюры. Эксклюзивный нашейный обод обладает микрофоном и элементами управления. Дальше следуют вариации Live 400BT, а также Live 500BT. Ими поддерживается технология TalkThru, которая обеспечивает уменьшение громкости в случае общения с собеседником. Имеет место функция Ambient Aware. Ею пропускаются громкие шумы, которые создаются источником опасности. Линейка Live замыкается топовой версией JBL Live 650BTNC. Аппарат обладает дополнительным оснащением – активным шумоподавителем.

Благодаря функции My JBL Headphones можно с лёгкостью управлять устройством. Девайс оснащается аккумуляторной батареей, обеспечивающей работу в течение двух часов. Пять моделей данных наушников расцениваются в районе 2 199 – 11 499 рублей.



 
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Добавил: Чернышов Виталий Сегодня, 18:41

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