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На Алтае водитель автобуса умер за рулём и врезался в дерево

На Алтае водитель рейсового автобуса Усть-Калманского района умер за рулём и врезался в дерево. В ходе происшествия увечья получил один пассажир.
На Алтае водитель автобуса умер за рулём и врезался в дерево

Как сообщила Людмила Рязанцева из следкома Алтайского края, в первой половине дня 22 февраля на улице Ленина в селе Михайловка Усть-Калманского района за рулём автобуса Fiat Ducato умер водитель. По информации пассажиров, которые вшестером находились в салоне машины, мужчине 1955 года стало плохо. Он попытался остановить автомобиль, однако лишился сознания.

Fiat съехал с дороги в кювет, где врезался в дерево. В результате столкновения один из пассажиров получил лёгкую травму, с которой обратился к медикам, однако в госпитализации не нуждался. Приехавшая на место происшествия скорая помощь констатировала смерть водителя от остановки сердца.

Дальнейшая экспертиза определит точную причину, по которой у мужчины была сердечная недостаточность. На месте аварии работали правоохранительные органы, которые выясняют все обстоятельства ДТП.



 
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Добавил: Долгих Анна Сегодня, 17:34

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