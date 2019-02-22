На Алтае водитель автобуса умер за рулём и врезался в дерево





Как сообщила Людмила Рязанцева из следкома Алтайского края, в первой половине дня 22 февраля на улице Ленина в селе Михайловка Усть-Калманского района за рулём автобуса Fiat Ducato умер водитель. По информации пассажиров, которые вшестером находились в салоне машины, мужчине 1955 года стало плохо. Он попытался остановить автомобиль, однако лишился сознания.Fiat съехал с дороги в кювет, где врезался в дерево. В результате столкновения один из пассажиров получил лёгкую травму, с которой обратился к медикам, однако в госпитализации не нуждался. Приехавшая на место происшествия скорая помощь констатировала смерть водителя от остановки сердца.Дальнейшая экспертиза определит точную причину, по которой у мужчины была сердечная недостаточность. На месте аварии работали правоохранительные органы, которые выясняют все обстоятельства ДТП.