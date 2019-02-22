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В Москве трансгендер по вызову хотел изнасиловать собаку клиента

В Москве трансгендер по вызову был избит своим клиентом за попытку изнасиловать его собаку. Возбуждено 2 уголовных дела.
В Москве трансгендер по вызову хотел изнасиловать собаку клиента

Не так давно в одно из столичных отделений полиции обратилась девушка, которая заявила, что ее избил любовник. После того, как сотрудники полиции открыли ее паспорт, то были шокированы: перед ними стоял 27-летний мужчина, уроженец Дагестана. Чтобы понять полную картину случившегося, на допрос был вызван тот самый клиент, которого «девушка» обвинила в избиении.

В итоге выяснилось, что они познакомились на специальном сайте и мужчину ничуть не смутили особенности его новой знакомой. За определенную сумму он пригласил ее к себе домой на романтический ужин. В какой-то момент хозяин квартиры решил сходить в душ, а когда услышал, что его собака громко скулит, то выскочил из ванной комнаты и увидел, что дагестанец пытается над псом надругаться.

Мужчина вступился за собаку и избил обидчика. На каждого заведено уголовное дело: на хозяина пса «за побои», а на трансгендера - «за жестокое обращение с животными».



 
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Добавил: Шведова Александра Сегодня, 17:28

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