Ученые: Боли в спине и шее могут быть проявлением сахарного диабета





По словам ведущего автора исследования Мануэла Феррейра, сахарный диабет второго типа и болезненные ощущения в области спины и шеи имеют очень тесную связь с избыточным весом, а также отсутствием физической активности. Эксперты решили проанализировать описанные факторы, чтобы в очередной раз доказать, какую важную роль играют для поддержания здоровья физические нагрузки и контроль веса.Исследование показало: пациенты с повышенным уровнем глюкозы в крови на 24% чаще ощущают боли в шее и на 35% - в спине по сравнению с людьми, не страдающими сахарным диабетом. В настоящий момент трудно сказать, чем обусловлена такая связь. Эксперты надеются получить ответ на этот вопрос после проведения дальнейших испытаний.Диабетики жалуются на боль в пояснице, нередко сопровождающую их на протяжении всей жизни, практически половина из них испытывает и периодический дискомфорт в зоне шеи, рассказал специалист.Согласно статистическим данным, на сегодняшний день 382 миллиона людей во всем мире страдают от серьезной патологии – сахарного диабета второго типа.