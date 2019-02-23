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Ученые: Боли в спине и шее могут быть проявлением сахарного диабета

В Университете Сиднея (Австралия) ученые провели исследование и выяснили, с каким недугом связаны боли в спине и шее. Симптомы могут быть проявлением такого опасного заболевания как сахарный диабет, заявили специалисты.
Ученые: Боли в спине и шее могут быть проявлением сахарного диабета

По словам ведущего автора исследования Мануэла Феррейра, сахарный диабет второго типа и болезненные ощущения в области спины и шеи имеют очень тесную связь с избыточным весом, а также отсутствием физической активности. Эксперты решили проанализировать описанные факторы, чтобы в очередной раз доказать, какую важную роль играют для поддержания здоровья физические нагрузки и контроль веса.

Исследование показало: пациенты с повышенным уровнем глюкозы в крови на 24% чаще ощущают боли в шее и на 35% - в спине по сравнению с людьми, не страдающими сахарным диабетом. В настоящий момент трудно сказать, чем обусловлена такая связь. Эксперты надеются получить ответ на этот вопрос после проведения дальнейших испытаний.

Диабетики жалуются на боль в пояснице, нередко сопровождающую их на протяжении всей жизни, практически половина из них испытывает и периодический дискомфорт в зоне шеи, рассказал специалист.

Согласно статистическим данным, на сегодняшний день 382 миллиона людей во всем мире страдают от серьезной патологии – сахарного диабета второго типа.



 
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Наука
Добавил: Клименко Татьяна Сегодня, 00:11

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