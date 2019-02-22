В найденном дневнике Маршала Малиновского обнаружили причины отступления в начале ВОВ





Исследователь истории Александр Ясаков сообщил, что дневник состоит из нескольких блокнотов, в которых находятся записи о событиях с 1941-го по 1943 год. Он отметил, что главной причиной поражений была неспособность Генералов армии решать поставленные боевые задачи.Малиновский считал, что такое положение вещей связано именно с низким уровнем профессиональной подготовки. Себя он также относит к этой категории. Однако все потери и поражения Маршал расценивает как колоссальный опыт, который был необходим Советской Армии, так как другого пути просто не было.В скором времени историки ожидают на изучение доклад Родиона Малиновского, посвященный гражданской войне в Испании. Исследователи считают, что документ может представить правдивую информацию о событиях тех времен.