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В найденном дневнике Маршала Малиновского обнаружили причины отступления в начале ВОВ

В главном архиве Министерства обороны обнаружен дневник советского Маршала Родиона Малиновского. В нем описаны причины отступления Красной армии во время Великой Отечественной войны.
В найденном дневнике Маршала Малиновского обнаружили причины отступления в начале ВОВ

Исследователь истории Александр Ясаков сообщил, что дневник состоит из нескольких блокнотов, в которых находятся записи о событиях с 1941-го по 1943 год. Он отметил, что главной причиной поражений была неспособность Генералов армии решать поставленные боевые задачи.

Малиновский считал, что такое положение вещей связано именно с низким уровнем профессиональной подготовки. Себя он также относит к этой категории. Однако все потери и поражения Маршал расценивает как колоссальный опыт, который был необходим Советской Армии, так как другого пути просто не было.

В скором времени историки ожидают на изучение доклад Родиона Малиновского, посвященный гражданской войне в Испании. Исследователи считают, что документ может представить правдивую информацию о событиях тех времен.



 
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Добавил: Купянская Елизавета Сегодня, 17:15

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