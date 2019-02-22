В найденном дневнике Маршала Малиновского обнаружили причины отступления в начале ВОВ
В главном архиве Министерства обороны обнаружен дневник советского Маршала Родиона Малиновского. В нем описаны причины отступления Красной армии во время Великой Отечественной войны.
Исследователь истории Александр Ясаков сообщил, что дневник состоит из нескольких блокнотов, в которых находятся записи о событиях с 1941-го по 1943 год. Он отметил, что главной причиной поражений была неспособность Генералов армии решать поставленные боевые задачи.
Малиновский считал, что такое положение вещей связано именно с низким уровнем профессиональной подготовки. Себя он также относит к этой категории. Однако все потери и поражения Маршал расценивает как колоссальный опыт, который был необходим Советской Армии, так как другого пути просто не было.
В скором времени историки ожидают на изучение доклад Родиона Малиновского, посвященный гражданской войне в Испании. Исследователи считают, что документ может представить правдивую информацию о событиях тех времен.
Исследователь истории Александр Ясаков сообщил, что дневник состоит из нескольких блокнотов, в которых находятся записи о событиях с 1941-го по 1943 год. Он отметил, что главной причиной поражений была неспособность Генералов армии решать поставленные боевые задачи.
Малиновский считал, что такое положение вещей связано именно с низким уровнем профессиональной подготовки. Себя он также относит к этой категории. Однако все потери и поражения Маршал расценивает как колоссальный опыт, который был необходим Советской Армии, так как другого пути просто не было.
В скором времени историки ожидают на изучение доклад Родиона Малиновского, посвященный гражданской войне в Испании. Исследователи считают, что документ может представить правдивую информацию о событиях тех времен.
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Добавил: Купянская Елизавета Сегодня, 17:15