В Омске разыскивают пропавшего 17-летнего подростка в спортивном костюме





21 февраля жители Омска обратились в полицию с заявлением об исчезновении своего 17-летнего сына. Разыскивать подростка с помощью правоохранителей родители начали спустя 5 дней после пропажи. Ушёл парень из дома, находящегося по улице 22 Апреля. С 18 февраля никто из знакомых подростка не видел, и с родными он не связывался.Основными приметами юноши являются плотное телосложение, высокий рост примерно 180 сантиметров, подстриженные светлые волосы и серые глаза. На вид омичу от 18 до 20 лет. Перед уходом из дома он оделся в тёмные брюки с полосками, длинную синюю куртку, под которую поддел белую футболку с надписью чёрного цвета, и серые кроссовки.Поисками подростка занимаются территориальные отделения полиции Омска, а также наружные службы. Обладающих какой-нибудь информацией о пропавшем правоохранители просят связаться с ними по номеру "02".