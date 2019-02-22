АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Ученые: Кето-диета может привести к неприятному запаху тела и изо рта
EUR 74.30 USD 65.54
Курс валют на 22.02.2019

В Омске разыскивают пропавшего 17-летнего подростка в спортивном костюме

В Омске правоохранительные органы разыскивают пропавшего 17-летнего подростка в спортивном костюме. Юноша ушёл из дома на улице 22 Апреля.
В Омске разыскивают пропавшего 17-летнего подростка в спортивном костюме

21 февраля жители Омска обратились в полицию с заявлением об исчезновении своего 17-летнего сына. Разыскивать подростка с помощью правоохранителей родители начали спустя 5 дней после пропажи. Ушёл парень из дома, находящегося по улице 22 Апреля. С 18 февраля никто из знакомых подростка не видел, и с родными он не связывался.

Основными приметами юноши являются плотное телосложение, высокий рост примерно 180 сантиметров, подстриженные светлые волосы и серые глаза. На вид омичу от 18 до 20 лет. Перед уходом из дома он оделся в тёмные брюки с полосками, длинную синюю куртку, под которую поддел белую футболку с надписью чёрного цвета, и серые кроссовки.

Поисками подростка занимаются территориальные отделения полиции Омска, а также наружные службы. Обладающих какой-нибудь информацией о пропавшем правоохранители просят связаться с ними по номеру "02".



 
+Дзен +Яндекс новости
Происшествия
Добавил: Долгих Анна Сегодня, 17:58

Читайте также
Добавить комментарий



Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив



ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Рустам Солнцев вмешался в очередной
В Омске разыскивают пропавшего
Обновленная Honda BR-V официально
На Алтае водитель автобуса умер за
В Саратовской области мужчина до смерти
В Дагестане четверо мужчин изнасиловали
В Москве трансгендер по вызову хотел
Муж Полины Гагариной Дмитрий Исхаков
В найденном дневнике Маршала
В Сети продемонстрировали взрывы
В Красноярске пропала 20-летняя девушка
Ученые: Кето-диета может привести к
"Видимся меньше и меньше": Пелагея
Возродившаяся компания Hispano Suiza
Военная экипировка второго поколения
Альбина Джанабаева рассказала о
Ученые: На вымирание динозавров
Израильтяне представили
В России уникальный ВАЗ-2108 с полным
Российский танк Т-90М «Прорыв» на
Американские ученые создали похожую на
Юлия Высоцкая призналась в поедании на
Эксперты рассказали, чем опасно
Ольга Серябкина будет судиться с
Снимок Porsche 911 Turbo без камуфляжа
Медики назвали 7 продуктов для
Юлия Барановская поразила поклонников
Татьяна Тотьмянина и Алексей Ягудин
Индийский смартфон CENTRiC S1 с
Медики объяснили опасность хлеба для
Просмотреть все новости