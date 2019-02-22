У Наташи Королевой из-за стресса начали «стираться» зубы

Наташа Королева признается, что гордится своими натуральными чертами лица, однако ей все же пришлось обратиться к специалисту, но только по протезированию. Одним из них была ее подруга, которая смогла вернуть певице ослепительную улыбку. Дело в том, что у знаменитости начали «стираться» зубы и первое время она ставила на них своеобразные «чехольчики», но это оказалось временной мерой.Супруга Тарзана недавно прилетела из США, а теперь она активно готовится к значимым выступлениям. Также артистке в 2019 году исполнится 46 лет, и празднование данного торжества также нужно спланировать.