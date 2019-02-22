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Ученые: Кето-диета может привести к неприятному запаху тела и изо рта
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Ученые: Кето-диета может привести к неприятному запаху тела и изо рта

Кето-диета, характеризующаяся низким потреблением углеводов и высоким содержанием жира, приобрела популярность в качестве эффективного плана питания для похудения. Тем не менее, она может вызвать ряд неприятных побочных эффектов.
Ученые: Кето-диета может привести к неприятному запаху тела и изо рта

Как известно, диета приводит к кетозу, состоянию, при котором организм начинает сжигать жир, а не углеводы. Во время этого процесса печень вырабатывает больше химических веществ, известных как кетоны - к ним относятся ацетоацетат, бета-гидроксибутират и ацетон. Он может привести к так называемому кето-дыханию. Хотя это не совсем «неприятное» дыхание, эксперты отмечают, что в некоторых случаях запах может быть довольно сильным и заметным.

Также гинекологи подчеркивают, что кетодиета может приводить к неприятным выделениям и запаху у женщин. При появлении каких-либо симптомов врачи рекомендуют обратиться за помощью, а не пытаться бороться с неприятными проявлениями самостоятельно.

Стоматологи для устранения неприятного запаха изо рта при кетодиете рекомендуют чистить зубы два раза в день, а также использовать зубную нить. Если данные методы не помогают, следует обсудить проблему со специалистом.



 
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Добавил: Кравченко Алена Сегодня, 16:53

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