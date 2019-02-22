Ученые: Кето-диета может привести к неприятному запаху тела и изо рта





Как известно, диета приводит к кетозу, состоянию, при котором организм начинает сжигать жир, а не углеводы. Во время этого процесса печень вырабатывает больше химических веществ, известных как кетоны - к ним относятся ацетоацетат, бета-гидроксибутират и ацетон. Он может привести к так называемому кето-дыханию. Хотя это не совсем «неприятное» дыхание, эксперты отмечают, что в некоторых случаях запах может быть довольно сильным и заметным.Также гинекологи подчеркивают, что кетодиета может приводить к неприятным выделениям и запаху у женщин. При появлении каких-либо симптомов врачи рекомендуют обратиться за помощью, а не пытаться бороться с неприятными проявлениями самостоятельно.Стоматологи для устранения неприятного запаха изо рта при кетодиете рекомендуют чистить зубы два раза в день, а также использовать зубную нить. Если данные методы не помогают, следует обсудить проблему со специалистом.