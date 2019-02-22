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В Дагестане четверо мужчин изнасиловали 13-летнюю школьницу

В Дагестане четверо мужчин надругались над 13-летней школьницей. Преступление мужчины совершили ещё в 2017 году. При этом до суда оно дошло только сейчас.
В Дагестане четверо мужчин изнасиловали 13-летнюю школьницу

Следствием было установлено, что четверо дагестанцев вывезли школьницу на пустырь, где под угрозой убийства изнасиловали её. В итоге силовики задержали группу насильников. Они все являются жителями Цунтинского района. На злоумышленников возбудили уголовное дело одновременно по нескольким статьям УК.

Дело рассматривалось Тляратинским районным судом. Насильникам дали тюремные сроки в районе 12 – 15 лет. Длительность заключения зависит от роли осуждённых дагестанцев в преступлении.



 
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Добавил: Чернышов Виталий Сегодня, 17:30

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