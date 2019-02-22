В Дагестане четверо мужчин изнасиловали 13-летнюю школьницу





Следствием было установлено, что четверо дагестанцев вывезли школьницу на пустырь, где под угрозой убийства изнасиловали её. В итоге силовики задержали группу насильников. Они все являются жителями Цунтинского района. На злоумышленников возбудили уголовное дело одновременно по нескольким статьям УК.Дело рассматривалось Тляратинским районным судом. Насильникам дали тюремные сроки в районе 12 – 15 лет. Длительность заключения зависит от роли осуждённых дагестанцев в преступлении.