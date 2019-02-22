В Красноярске пропала 20-летняя девушка
В Красноярске около 2 недель назад пропала 20-летняя девушка. Как сообщают в местной группе «Поиск пропавших детей», она ушла из дома 11 февраля и не вернулась.
На данный момент ее мобильный телефон вне зоны действия. Перед тем, как «исчезнуть», она взяла с собой свои документы, смартфон, зарядное устройство, сумку и ключи.
Что касается особых примет, то девушка «косолапит», носит очки для зрения, имеет рост около 170 сантиметров, у нее красный цвет волос и карие глаза. В день исчезновения на ней могла быть теплая светлая шапка, штаны черного цвета и сверху пуховик синего цвета с белым мехом.
На данный момент ее мобильный телефон вне зоны действия. Перед тем, как «исчезнуть», она взяла с собой свои документы, смартфон, зарядное устройство, сумку и ключи.
Что касается особых примет, то девушка «косолапит», носит очки для зрения, имеет рост около 170 сантиметров, у нее красный цвет волос и карие глаза. В день исчезновения на ней могла быть теплая светлая шапка, штаны черного цвета и сверху пуховик синего цвета с белым мехом.
Происшествия
Добавил: Шведова Александра Сегодня, 16:54