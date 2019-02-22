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В Красноярске пропала 20-летняя девушка

В Красноярске около 2 недель назад пропала 20-летняя девушка. Как сообщают в местной группе «Поиск пропавших детей», она ушла из дома 11 февраля и не вернулась.
В Красноярске пропала 20-летняя девушка

На данный момент ее мобильный телефон вне зоны действия. Перед тем, как «исчезнуть», она взяла с собой свои документы, смартфон, зарядное устройство, сумку и ключи.

Что касается особых примет, то девушка «косолапит», носит очки для зрения, имеет рост около 170 сантиметров, у нее красный цвет волос и карие глаза. В день исчезновения на ней могла быть теплая светлая шапка, штаны черного цвета и сверху пуховик синего цвета с белым мехом.



 
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Добавил: Шведова Александра Сегодня, 16:54

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