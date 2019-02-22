В Красноярске пропала 20-летняя девушка





На данный момент ее мобильный телефон вне зоны действия. Перед тем, как «исчезнуть», она взяла с собой свои документы, смартфон, зарядное устройство, сумку и ключи.Что касается особых примет, то девушка «косолапит», носит очки для зрения, имеет рост около 170 сантиметров, у нее красный цвет волос и карие глаза. В день исчезновения на ней могла быть теплая светлая шапка, штаны черного цвета и сверху пуховик синего цвета с белым мехом.