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Дима Билан рассмешил фанатов странной угрозой в адрес Шнурова в шоу Comment Out

Знаменитый российский исполнитель Дима Билан посетил шоу Comment Out для YouTube-канала «Чикен Карри», где ему пришлось выполнить смешное задание, написав странную угрозу в адрес лидера «Ленинграда» Сергея Шнурова. Певец оставил свой комментарий под постом рок-звезды в его блоге Instagram, чем очень рассмешил фанатов.
Дима Билан рассмешил фанатов странной угрозой в адрес Шнурова в шоу Comment Out

Согласно правилам программы, перед Димой Биланом лежали три карточки с названиями: «Комментарий», «Звезда» и «Наказание». Участнику необходимо вытянуть одну из них и выполнить соответствующее задание. Певец взял карточку «Звезда», где оказалось имя Сергея Шнурова. Далее нужно просто придумать случайный комментарий для его микроблога.

Дима Билан написал очень оригинальную и не совсем понятную фразу под постом артиста в Instagram: «Если я увижу тебя на своем концерте, я насикаю в твою сумку». Такая угроза рассмешила не только пользователей и зрителей, но и самого исполнителя. Если бы 37-летний певец не захотел публиковать комментарий, по правилам его бы ждало неприятное наказание.
Дима Билан рассмешил фанатов странной угрозой в адрес Шнурова в шоу Comment Out

Шоу было создано Александром Гудковым, ведущий проекта – Владимир Маркони. Участие в необычной программе уже принимали такие звезды российского шоубиза как Анастасия Ивлеева, Иван Дорн, Евгений Кулик.



 
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Добавил: Клименко Татьяна Сегодня, 21:11

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