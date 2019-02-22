Дима Билан рассмешил фанатов странной угрозой в адрес Шнурова в шоу Comment Out





Согласно правилам программы, перед Димой Биланом лежали три карточки с названиями: «Комментарий», «Звезда» и «Наказание». Участнику необходимо вытянуть одну из них и выполнить соответствующее задание. Певец взял карточку «Звезда», где оказалось имя Сергея Шнурова. Далее нужно просто придумать случайный комментарий для его микроблога.Дима Билан написал очень оригинальную и не совсем понятную фразу под постом артиста в Instagram: «Если я увижу тебя на своем концерте, я насикаю в твою сумку». Такая угроза рассмешила не только пользователей и зрителей, но и самого исполнителя. Если бы 37-летний певец не захотел публиковать комментарий, по правилам его бы ждало неприятное наказание.Шоу было создано Александром Гудковым, ведущий проекта – Владимир Маркони. Участие в необычной программе уже принимали такие звезды российского шоубиза как Анастасия Ивлеева, Иван Дорн, Евгений Кулик.