Муж Екатерины Вуличенко на каждый праздник дарит цветы ей и ее дочери от первого брака
На своей странице в Instagram Екатерина Вуличенко поделилась с поклонниками снимком с шикарными цветами. Актриса заявила, что ее муж – коварный человек, потому что всегда дарит два букета: для нее и дочки.
Артистка призналась, что ее супруг Марат Гуданаев, который является предпринимателем, на каждый праздник дарит цветы не только ей, но и ее дочери от первого брака. По признанию звезды, он поступает так для того, чтобы никому не было обидно.
Вуличенко вышла замуж во второй раз 2 года назад. У актрисы уже была дочь Софья от бизнесмена Дениса Трифонова, с которым она прожила 9 лет в браке. Знаменитость отметила, что завоевать сердце матери мужчина может только через взаимопонимание с ее ребенком. В подписи к публикации она поблагодарила мужа, который смог подружиться с дочерью и до сих пор каждый день радует их сюрпризами.
Артистка призналась, что ее супруг Марат Гуданаев, который является предпринимателем, на каждый праздник дарит цветы не только ей, но и ее дочери от первого брака. По признанию звезды, он поступает так для того, чтобы никому не было обидно.
Вуличенко вышла замуж во второй раз 2 года назад. У актрисы уже была дочь Софья от бизнесмена Дениса Трифонова, с которым она прожила 9 лет в браке. Знаменитость отметила, что завоевать сердце матери мужчина может только через взаимопонимание с ее ребенком. В подписи к публикации она поблагодарила мужа, который смог подружиться с дочерью и до сих пор каждый день радует их сюрпризами.
ШоуБиз
Добавил: Купянская Елизавета Вчера, 23:11