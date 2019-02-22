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Муж Екатерины Вуличенко на каждый праздник дарит цветы ей и ее дочери от первого брака

На своей странице в Instagram Екатерина Вуличенко поделилась с поклонниками снимком с шикарными цветами. Актриса заявила, что ее муж – коварный человек, потому что всегда дарит два букета: для нее и дочки.
Муж Екатерины Вуличенко на каждый праздник дарит цветы ей и ее дочери от первого брака

Артистка призналась, что ее супруг Марат Гуданаев, который является предпринимателем, на каждый праздник дарит цветы не только ей, но и ее дочери от первого брака. По признанию звезды, он поступает так для того, чтобы никому не было обидно.

Вуличенко вышла замуж во второй раз 2 года назад. У актрисы уже была дочь Софья от бизнесмена Дениса Трифонова, с которым она прожила 9 лет в браке. Знаменитость отметила, что завоевать сердце матери мужчина может только через взаимопонимание с ее ребенком. В подписи к публикации она поблагодарила мужа, который смог подружиться с дочерью и до сих пор каждый день радует их сюрпризами.



 
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Добавил: Купянская Елизавета Вчера, 23:11

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