Юлия Началова показала в Instagram детский снимок с дочерью Ларисы Долиной

"Мамин домашний архив - это крайне занимательная штука! Моя родная Юля Началова, год, наверное, 1994", - подписала пост Долина.

"Ну не могла не перепостить эту фотографию! Моя любимая крошка Лина и я на съёмках поём дуэтом в 1994 году. Мне - 13, а Линуське - 11. Вот она - настоящая дружба на протяжении 25 лет", - пишет Началова.

На странице Началовой в соцсети появилась старая фотография с Линой Долиной, которая очень умилила фанатов певицы. Снимок был сделан 25 лет назад, когда подруги делали первые шаги в карьере. Сохранила фото сама Долина, которая и передала его дочке.Увидев юную Началову, её поклонники умилились тем, какой "милой пышечкой" она была. Понравился читателям и сценический костюм: красный пиджак в стиле 90-х и очень короткая мини-юбка. Лина Долина, напротив, оделась довольно строго.Комментаторы под постом признались, что никогда и не подозревали между певицами такие давние крепкие отношения. Старые фанаты Началовой написали, что хорошо помнят и любят её с детских лет.