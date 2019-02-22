В конструкции Galaxy Fold от Samsung обнаружили серьезную проблему
В конструкции Galaxy Fold от Samsung обнаружили конструктивную проблему, стоящую перед любым складным аппаратом. Речь идёт о заметном зазоре со стороны изгиба устройства в сложенном состоянии.
На видео, представленном в Сети, видно чёткий, а также немаленький промежуток, который просматривается между двумя частями устройства возле петли. Из ролика видно, что зазор шире, чем две «телефонные» части. Вследствие этого Fold становится ещё более странным устройством. Специалисты Samsung в этот раз сконструировали аппарат в виде чёрного треугольного параллелепипеда. Стороны данной фигуры являются не совсем цельными. В данном случае модель просто не складывается, оставляя при этом заметный зазор.
Эргономичность данного аппарата под большим вопросом. Поэтому многие ценители смартфонов уже начали задумываться о целесообразности приобретения такого телефона за 2 000 долларов.
На видео, представленном в Сети, видно чёткий, а также немаленький промежуток, который просматривается между двумя частями устройства возле петли. Из ролика видно, что зазор шире, чем две «телефонные» части. Вследствие этого Fold становится ещё более странным устройством. Специалисты Samsung в этот раз сконструировали аппарат в виде чёрного треугольного параллелепипеда. Стороны данной фигуры являются не совсем цельными. В данном случае модель просто не складывается, оставляя при этом заметный зазор.
Эргономичность данного аппарата под большим вопросом. Поэтому многие ценители смартфонов уже начали задумываться о целесообразности приобретения такого телефона за 2 000 долларов.
Технологии
Добавил: Чернышов Виталий Сегодня, 22:11