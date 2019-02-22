Обновленная Honda BR-V официально поступила в продажу





Переднеприводная Honda BR-V имеет некоторые отличия от предыдущей своей версии, например, теперь она обзавелась новой задней оптикой, особенность которой в том, что ее фонари соединены при помощи хромированного молдинга. Также автомобиль получил новый дизайн легкосплавных дисков. Что касается салона, то здесь улучшен уровень шумоизоляции, а на «рабочей» панели расположился 8-дюймовый мультимедийный комплекс.Под капотом разработчики Honda BR-V «спрятали» агрегат на 4 цилиндра объемом в 1,5 литра, мощность которого 120 «лошадок». Мотор управляется механической коробкой передач с 6 ступенями.