Муж Полины Гагариной Дмитрий Исхаков получил травму головы в аэропорту из-за невнимательности

Исхаков рассказал своим подписчикам подробности инцидента. Он отметил, что все случилось очень быстро и неожиданно, хотя ситуации можно было избежать. По словам фотографа, в аэропорту перед выходом он наклонился, чтобы поднять бумажку. В этот момент автоматические ворота сработали против него, ударив Исхакова по голове и отправив его в нокаут.Мужчина также сообщил, что сотрудники аэропорта не сразу поняли, что произошло, и решили, что кто-то нарушает порядок. К счастью, ситуация не получила продолжения с разбирательствами, и пострадавшему удалось избежать конфликта.«В общем, шишка, но спасибо, что живой», - с юмором подписал публикацию Дмитрий Исхаков.