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Муж Полины Гагариной Дмитрий Исхаков получил травму головы в аэропорту из-за невнимательности

Муж Полины Гагариной Дмитрий Исхаков признает, что часто попадает в нелепые ситуации. На этот раз фотограф в аэропорту получил травму головы, о чем рассказал в своем Instagram.
Муж Полины Гагариной Дмитрий Исхаков получил травму головы в аэропорту из-за невнимательности

Исхаков рассказал своим подписчикам подробности инцидента. Он отметил, что все случилось очень быстро и неожиданно, хотя ситуации можно было избежать. По словам фотографа, в аэропорту перед выходом он наклонился, чтобы поднять бумажку. В этот момент автоматические ворота сработали против него, ударив Исхакова по голове и отправив его в нокаут.

Мужчина также сообщил, что сотрудники аэропорта не сразу поняли, что произошло, и решили, что кто-то нарушает порядок. К счастью, ситуация не получила продолжения с разбирательствами, и пострадавшему удалось избежать конфликта.

«В общем, шишка, но спасибо, что живой», - с юмором подписал публикацию Дмитрий Исхаков.



 
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Добавил: Купянская Елизавета Сегодня, 17:18

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