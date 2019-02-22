Военная экипировка второго поколения «Ратник» стала мировым бестселлером





Сергей Чемезов, занимающий должность руководителя Ростеха, сообщил пресс-службам: «Ратник» серьезно заинтересовал зарубежных заказчиков. Представители многих иностранных государств, в том числе и ближневосточных, планируют приобрести десятки тысяч элементов амуниции второго поколения. Речь идет о бронешлемах, бронежилетах, ножах, рейдовых рюкзаках, общевойсковых жилетах и о полноценном снаряжении.Разработка российских инженеров была успешно протестирована бойцами в Сирии. Во время боевых операций не произошло ни одного случая поражения бронезащиты амуниции.Согласно заявлению экспертов, в «Ратник» в скором времени могут добавить дополнительные защитные элементы от пуль и осколков, а также противоминную обувь и электронное забрало. Последнее дает возможность бойцу стрелять по врагу из-за угла.