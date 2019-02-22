АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Ученые: На вымирание динозавров повлияли базальтовые извержения
EUR 74.30 USD 65.54
Курс валют на 22.02.2019

Военная экипировка второго поколения «Ратник» стала мировым бестселлером

Набор боевой амуниции российского производства под названием «Ратник» стал настоящим мировым бестселлером. Портфель иностранных заказов на военную экипировку второго поколения превысил 30 миллионов долларов.
Военная экипировка второго поколения «Ратник» стала мировым бестселлером

Сергей Чемезов, занимающий должность руководителя Ростеха, сообщил пресс-службам: «Ратник» серьезно заинтересовал зарубежных заказчиков. Представители многих иностранных государств, в том числе и ближневосточных, планируют приобрести десятки тысяч элементов амуниции второго поколения. Речь идет о бронешлемах, бронежилетах, ножах, рейдовых рюкзаках, общевойсковых жилетах и о полноценном снаряжении.

Разработка российских инженеров была успешно протестирована бойцами в Сирии. Во время боевых операций не произошло ни одного случая поражения бронезащиты амуниции.

Согласно заявлению экспертов, в «Ратник» в скором времени могут добавить дополнительные защитные элементы от пуль и осколков, а также противоминную обувь и электронное забрало. Последнее дает возможность бойцу стрелять по врагу из-за угла.



 
+Дзен +Яндекс новости
Политика / Главные новости
Добавил: Клименко Татьяна Сегодня, 16:20

Читайте также
Добавить комментарий



Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив



ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Возродившаяся компания Hispano Suiza
Военная экипировка второго поколения
Альбина Джанабаева рассказала о
Ученые: На вымирание динозавров
Израильтяне представили
В России уникальный ВАЗ-2108 с полным
Российский танк Т-90М «Прорыв» на
Американские ученые создали похожую на
Юлия Высоцкая призналась в поедании на
Эксперты рассказали, чем опасно
Ольга Серябкина будет судиться с
Снимок Porsche 911 Turbo без камуфляжа
Медики назвали 7 продуктов для
Юлия Барановская поразила поклонников
Татьяна Тотьмянина и Алексей Ягудин
Индийский смартфон CENTRiC S1 с
Медики объяснили опасность хлеба для
Лолита Милявская призналась, что врачи
Автоконцерн McLaren выпустит 18 новых
В Омске возле АЗС в автомобиле нашли
Революционный Meizu Zero может не
Nissan приступил к тестированию Juke
Друг умершей звезды «Глухаря» Дарьи
Смартфон Oukitel C15 Pro будет стоить
В Москве труп неизвестного мужчины
Врачи порекомендовали поздравить своих
В "УАЗ" рассказали о преимуществах
Никита Пресняков рассказал о
Эксперты: Пропуск обеденного перерыва
Oppo F11 Pro с выдвижной камерой и
Просмотреть все новости