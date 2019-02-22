Военная экипировка второго поколения «Ратник» стала мировым бестселлером
Набор боевой амуниции российского производства под названием «Ратник» стал настоящим мировым бестселлером. Портфель иностранных заказов на военную экипировку второго поколения превысил 30 миллионов долларов.
Сергей Чемезов, занимающий должность руководителя Ростеха, сообщил пресс-службам: «Ратник» серьезно заинтересовал зарубежных заказчиков. Представители многих иностранных государств, в том числе и ближневосточных, планируют приобрести десятки тысяч элементов амуниции второго поколения. Речь идет о бронешлемах, бронежилетах, ножах, рейдовых рюкзаках, общевойсковых жилетах и о полноценном снаряжении.
Разработка российских инженеров была успешно протестирована бойцами в Сирии. Во время боевых операций не произошло ни одного случая поражения бронезащиты амуниции.
Согласно заявлению экспертов, в «Ратник» в скором времени могут добавить дополнительные защитные элементы от пуль и осколков, а также противоминную обувь и электронное забрало. Последнее дает возможность бойцу стрелять по врагу из-за угла.
Сергей Чемезов, занимающий должность руководителя Ростеха, сообщил пресс-службам: «Ратник» серьезно заинтересовал зарубежных заказчиков. Представители многих иностранных государств, в том числе и ближневосточных, планируют приобрести десятки тысяч элементов амуниции второго поколения. Речь идет о бронешлемах, бронежилетах, ножах, рейдовых рюкзаках, общевойсковых жилетах и о полноценном снаряжении.
Разработка российских инженеров была успешно протестирована бойцами в Сирии. Во время боевых операций не произошло ни одного случая поражения бронезащиты амуниции.
Согласно заявлению экспертов, в «Ратник» в скором времени могут добавить дополнительные защитные элементы от пуль и осколков, а также противоминную обувь и электронное забрало. Последнее дает возможность бойцу стрелять по врагу из-за угла.
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Добавил: Клименко Татьяна Сегодня, 16:20