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Ученые: На вымирание динозавров повлияли базальтовые извержения
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Ученые: На вымирание динозавров повлияли базальтовые извержения

Ученые продолжают изучать процесс исчезновения с лица Земли динозавров. Прежде эксперты полагали, что его причиной стал упавший метеорит, однако последние исследования показывают, что не только он повлиял на климат планеты. На протяжении 30-50 тысяч лет на поверхности происходили базальтовые извержения, также сыгравшие свою роль.
Ученые: На вымирание динозавров повлияли базальтовые извержения

Шестьдесят шесть миллионов лет назад мир катастрофически изменился. Около 75 процентов видов растений и животных погибли, уничтожив динозавров. Это ознаменовало конец мелового периода и начало нового рассвета на Земле - кайнозоя, эпохи млекопитающих. Ископаемые и геологические данные показывают турбулентные времена, охватывающие миллион лет - воздействие астероида и интенсивную вулканическую деятельность, которая распространялась по всему земному шару.

Извержения происходили в течение 30-50 тысяч лет и были синхронными, полагают ученые Центра геохронологии Калифорнийского университета в Беркли. Ранее геологи считали, что около 80 процентов потока лавы оказались на поверхности планеты до удара астероида, что совпадает с массовым вымиранием. Теперь же более детальное изучение показало, что извержения происходили в течение примерно 400 000 лет до даты удара.

Во время падения астероид вызвал потрясающих масштабов землетрясение, оно привело к серии базальтовых извержений. Концентрация вредных газов повысилась в 600 раз, в связи с чем началось вымирание живых существ. Таким образом ученые полагают, что большое значение в изменении флоры и фауны Голубой планеты сыграли именно базальтовые извержения, вызванные столкновением с космическим телом.



 
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Наука / Авторские новости
Добавил: Кравченко Алена Сегодня, 15:53

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