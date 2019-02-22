Ученые: На вымирание динозавров повлияли базальтовые извержения





Шестьдесят шесть миллионов лет назад мир катастрофически изменился. Около 75 процентов видов растений и животных погибли, уничтожив динозавров. Это ознаменовало конец мелового периода и начало нового рассвета на Земле - кайнозоя, эпохи млекопитающих. Ископаемые и геологические данные показывают турбулентные времена, охватывающие миллион лет - воздействие астероида и интенсивную вулканическую деятельность, которая распространялась по всему земному шару.Извержения происходили в течение 30-50 тысяч лет и были синхронными, полагают ученые Центра геохронологии Калифорнийского университета в Беркли. Ранее геологи считали, что около 80 процентов потока лавы оказались на поверхности планеты до удара астероида, что совпадает с массовым вымиранием. Теперь же более детальное изучение показало, что извержения происходили в течение примерно 400 000 лет до даты удара.Во время падения астероид вызвал потрясающих масштабов землетрясение, оно привело к серии базальтовых извержений. Концентрация вредных газов повысилась в 600 раз, в связи с чем началось вымирание живых существ. Таким образом ученые полагают, что большое значение в изменении флоры и фауны Голубой планеты сыграли именно базальтовые извержения, вызванные столкновением с космическим телом.