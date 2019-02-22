"Видимся меньше и меньше": Пелагея откровенно рассказала об отношениях с мужем

"Грядёт плей-офф, и мы видимся все меньше и меньше", - пожаловалась артистка.

Хоккеист Иван Телегин пообщался с Пелагеей по телемосту в программе "Раздевалка", где артистка призналась, как скучает по мужу во время очередного плей-офф. Также ведущие расспросили спортсмена, как он познакомился с будущей избранницей. Телегин рассказал, что увидел исполнительницу в общей компании, однако не сразу понял, кто перед ним. Прямо спросить Пелагею о том, кто она, хоккеисту было неудобно, однако он всё равно завёл беседу, которая вылилась в счастливый брак.Хотя знаменитости прекрасно ладят друг с другом, работа не позволяет им быть вместе столько, сколько бы им хотелось. Так, во время телемоста между Москвой и Орлом Пелагея поблагодарила передачу за возможность пообщаться с возлюбленным.Также певица попросила мужа в эфире шоу спеть ей какую-нибудь песню. Телегин не сразу согласился на просьбу, но, поборов стеснение, исполнил "Крошка моя" группы "Руки вверх".