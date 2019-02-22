Альбина Джанабаева рассказала о равняющихся на их отца Валерия Меладзе сыновьях





Альбина Джанабаева - одна из тех знаменитостей, которая держит свою личную жизнь под замком, но не так давно она рассказала журналистам, что ее старший наследник Константин уже начинает понимать, что является авторитетом для младшего брата Луки. Однако оба сына всегда берут пример со своего папы.Альбина Джанабаева отмечает, что ее супруг Валерий Меладзе весьма эмоционален, однако очень терпелив. Он всегда готов помочь детям советом или решить важный для них вопрос. Что касается ее самой, то она, как и любая мама, может их отругать.