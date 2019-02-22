Альбина Джанабаева рассказала о равняющихся на их отца Валерия Меладзе сыновьях
Известная российская певица Альбина Джанабаева в одном из своих интервью рассказала, что ее сыновья видят в своем знаменитом отце Валерии Меладзе авторитет и предпочитают равняться только на него. Папа всегда подскажет и придет на помощь.
Альбина Джанабаева - одна из тех знаменитостей, которая держит свою личную жизнь под замком, но не так давно она рассказала журналистам, что ее старший наследник Константин уже начинает понимать, что является авторитетом для младшего брата Луки. Однако оба сына всегда берут пример со своего папы.
Альбина Джанабаева отмечает, что ее супруг Валерий Меладзе весьма эмоционален, однако очень терпелив. Он всегда готов помочь детям советом или решить важный для них вопрос. Что касается ее самой, то она, как и любая мама, может их отругать.
Альбина Джанабаева - одна из тех знаменитостей, которая держит свою личную жизнь под замком, но не так давно она рассказала журналистам, что ее старший наследник Константин уже начинает понимать, что является авторитетом для младшего брата Луки. Однако оба сына всегда берут пример со своего папы.
Альбина Джанабаева отмечает, что ее супруг Валерий Меладзе весьма эмоционален, однако очень терпелив. Он всегда готов помочь детям советом или решить важный для них вопрос. Что касается ее самой, то она, как и любая мама, может их отругать.
ШоуБиз
Добавил: Шведова Александра Сегодня, 16:06