Израильтяне представили аэробаллистическую ракету Rocks
Израильская компания Rafael представила авиационный боеприпас для уничтожения целей на земле и под ней. Новая аэробаллистическая ракета получила название Rocks.
Баллистическая мишень под названием Black Sparrow, на основе которой выполнен аппарат, уже использовалась военными из Израиля для воздушной обороны. Такой боеприпас способен переносить тяжелые заряды, в отличие от других устройств. Однако данное ракетное оружие все же управляемо и может на определенное время откланяться от траектории. По такому принципу устроен российский боеприпас «Кинжал».
Rocks уже прошла проверку, чтобы получить возможность запуска истребителей F-16I Sufa. Аппарат успешно завершил ряд испытаний. Известно, что масса аэробаллистической ракеты составляет 907 килограммов. В нее встроена комбинированная система наведения прицела. Устройство может управляться координатами со спутника или оператором с истребителя.
Подробности об эксплуатации и о том, в течение какого времени ракета будет к ней готова, пока не разглашаются.
Баллистическая мишень под названием Black Sparrow, на основе которой выполнен аппарат, уже использовалась военными из Израиля для воздушной обороны. Такой боеприпас способен переносить тяжелые заряды, в отличие от других устройств. Однако данное ракетное оружие все же управляемо и может на определенное время откланяться от траектории. По такому принципу устроен российский боеприпас «Кинжал».
Rocks уже прошла проверку, чтобы получить возможность запуска истребителей F-16I Sufa. Аппарат успешно завершил ряд испытаний. Известно, что масса аэробаллистической ракеты составляет 907 килограммов. В нее встроена комбинированная система наведения прицела. Устройство может управляться координатами со спутника или оператором с истребителя.
Подробности об эксплуатации и о том, в течение какого времени ракета будет к ней готова, пока не разглашаются.
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Добавил: Купянская Елизавета Сегодня, 15:40