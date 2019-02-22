АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Ученые: На вымирание динозавров повлияли базальтовые извержения
EUR 74.30 USD 65.54
Курс валют на 22.02.2019

Израильтяне представили аэробаллистическую ракету Rocks

Израильская компания Rafael представила авиационный боеприпас для уничтожения целей на земле и под ней. Новая аэробаллистическая ракета получила название Rocks.
Израильтяне представили аэробаллистическую ракету Rocks

Баллистическая мишень под названием Black Sparrow, на основе которой выполнен аппарат, уже использовалась военными из Израиля для воздушной обороны. Такой боеприпас способен переносить тяжелые заряды, в отличие от других устройств. Однако данное ракетное оружие все же управляемо и может на определенное время откланяться от траектории. По такому принципу устроен российский боеприпас «Кинжал».

Rocks уже прошла проверку, чтобы получить возможность запуска истребителей F-16I Sufa. Аппарат успешно завершил ряд испытаний. Известно, что масса аэробаллистической ракеты составляет 907 килограммов. В нее встроена комбинированная система наведения прицела. Устройство может управляться координатами со спутника или оператором с истребителя.

Подробности об эксплуатации и о том, в течение какого времени ракета будет к ней готова, пока не разглашаются.



 
+Дзен +Яндекс новости
Политика / Главные новости
Добавил: Купянская Елизавета Сегодня, 15:40

Читайте также
Добавить комментарий



Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив



ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Возродившаяся компания Hispano Suiza
Военная экипировка второго поколения
Альбина Джанабаева рассказала о
Ученые: На вымирание динозавров
Израильтяне представили
В России уникальный ВАЗ-2108 с полным
Российский танк Т-90М «Прорыв» на
Американские ученые создали похожую на
Юлия Высоцкая призналась в поедании на
Эксперты рассказали, чем опасно
Ольга Серябкина будет судиться с
Снимок Porsche 911 Turbo без камуфляжа
Медики назвали 7 продуктов для
Юлия Барановская поразила поклонников
Татьяна Тотьмянина и Алексей Ягудин
Индийский смартфон CENTRiC S1 с
Медики объяснили опасность хлеба для
Лолита Милявская призналась, что врачи
Автоконцерн McLaren выпустит 18 новых
В Омске возле АЗС в автомобиле нашли
Революционный Meizu Zero может не
Nissan приступил к тестированию Juke
Друг умершей звезды «Глухаря» Дарьи
Смартфон Oukitel C15 Pro будет стоить
В Москве труп неизвестного мужчины
Врачи порекомендовали поздравить своих
В "УАЗ" рассказали о преимуществах
Никита Пресняков рассказал о
Эксперты: Пропуск обеденного перерыва
Oppo F11 Pro с выдвижной камерой и
Просмотреть все новости