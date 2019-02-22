Израильтяне представили аэробаллистическую ракету Rocks





Баллистическая мишень под названием Black Sparrow, на основе которой выполнен аппарат, уже использовалась военными из Израиля для воздушной обороны. Такой боеприпас способен переносить тяжелые заряды, в отличие от других устройств. Однако данное ракетное оружие все же управляемо и может на определенное время откланяться от траектории. По такому принципу устроен российский боеприпас «Кинжал».Rocks уже прошла проверку, чтобы получить возможность запуска истребителей F-16I Sufa. Аппарат успешно завершил ряд испытаний. Известно, что масса аэробаллистической ракеты составляет 907 килограммов. В нее встроена комбинированная система наведения прицела. Устройство может управляться координатами со спутника или оператором с истребителя.Подробности об эксплуатации и о том, в течение какого времени ракета будет к ней готова, пока не разглашаются.