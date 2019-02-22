Возродившаяся компания Hispano Suiza показала мощный суперкар за 2,2 млн евро





Hispano Suiza появилась на рынке в начале 20 века, в Барселоне, Испания, а через 64 года закрылась по причине банкротства. Однако прошлой осенью представители компании объявили, что данный бренд снова функционирует, и уже первый свой электромобиль они готовы представить на ближайшей выставке. Концепт для построения суперкара разработчики взяли от Gran Turismo Coupe 2010 года выпуска, который также выполнен на базе спортивного авто Audi R8. Новинка сможет удивить автолюбителей карбоновым кузовом, активной подвеской и карбон-керамическими тормозами.Под капот Maguari HS1 GTC строители «спрятали» двигатель V10, как на Lamborghini Huracan, объем которого составляет 5,2 литра, а управляет он роботизированной коробкой передач с 7 ступенями и 2 сцеплениями. Сам мотор прошел несколько модернизаций и теперь в нем установлены две дополнительные турбины и столько же нагнетателей с электрическим приводом. До своей первой «сотни» суперкар разгоняется почти за 3 секунды, однако на спидометре стоит ограничение в 380 км/ч. В продажу Maguari HS1 GTC поступит ближе к следующей зиме, также компания весьма ограничила тираж - не более 300 моделей.