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В России уникальный ВАЗ-2108 с полным приводом продают за 2,5 млн рублей

Уникальный ВАЗ-2108 продают на "Юла. Авто" с полным приводом и снегоуборочным отвалом за 2,5 млн рублей. Автомобиль собрали в стилистике "Аэрофлота" специально к юбилею авиаперевозчика.
В России уникальный ВАЗ-2108 с полным приводом продают за 2,5 млн рублей

Редкий ВАЗ-2108 "Тарзан", по заверениям владельца, выпущен лишь в двух экземплярах, один из которых выставили на сервис для продажи машин за 2,5 млн рублей. В 2013 году тюнинг отечественной модели провёл знаменитый КБ Смирнова к 90-летию "Аэрофлота". Экстерьер авто выполнен в стиле авиакомпании, а использовать ВАЗ можно для уборки снега.

На выпущенную в 2000-х годах машину установили полный привод и дизельный мотор X4D-9SD от Peugeot на 1,9 литра с отдачей 75 л. с. Пробег у "Тарзана" составляет 10 тысяч километров. Руль снабдили гидроусилителем, установили гидравлическую систему для уборочного оборудования, рабочие органы снабдили механизмом подъёма-опускания.

У ВАЗ-2108 независимая подсветка, дорожный просвет составляет 220 мм. Из уборочных приспособлений на "Тарзана" поместили вальцовую щётку, ёмкость для воды, поворотный отвал для снега и гусеницы вместо колёс. По словам владельца, "восьмёрка" идеально подходит для коммунальных служб.



 
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Добавил: Долгих Анна Сегодня, 15:27

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