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Российский танк Т-90М «Прорыв» на испытаниях пробил лобовую броню украинского танка Т-64Б

Специалистами министерства обороны России проводятся последние специальные испытания боевой машины Т-90М «Прорыв». Модернизированный танк смог легко пробить бронированную защиту самого массового украинского танка Т-64Б.
Российский танк Т-90М «Прорыв» на испытаниях пробил лобовую броню украинского танка Т-64Б

Т-90М «Прорыв» поступит в войска РФ в текущем году по программе перевооружения российской армии. В настоящее время боевая машина проходит последние свои испытания. В Сети недавно появился ролик, где современный российский новый танк в рамках полигона Кубинка смог продемонстрировать свою ударную мощь. Мишенью выступил в данном случае танк Т-64Б. Из видео видно, как Т-90М пробил лобовую бронированную защиту боевой машины ВСУ при помощи оперенного бронебойного подкалиберного специального снаряда.

По словам специалистов, БМ Т-90 расценивается вдвое дешевле «Абрамса» производства США. Эксперты считают, что это чётко вписывается в отечественную стратегию, подразумевающую создание дешёвой, а также компактной армии в РФ. Т-90 с учётом доступной цены, а также отличных характеристик, довольно выиграшно будет себя «чувствовать» в рамках мирового рынка.



 
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Добавил: Чернышов Виталий Сегодня, 15:15

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