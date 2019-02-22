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Юлия Барановская поразила поклонников новым образом на снимке

На своей страничке в Instagram Юлия Барановская опубликовала снимок с фотосессии. Телеведущая поразила поклонников новым смелым образом.
Юлия Барановская поразила поклонников новым образом на снимке

На снимке девушка запечатлена с ярким и нежным макияжем одновременно. Стрелки королевского синего оттенка придали образу дерзости, а слегка подкрашенные розовой помадой губы, наоборот, подчеркнули нежность Барановской. На фотографии ведущая одета в белую рубашку, которая спущена на одном плече.

Знаменитость подписала публикацию строчками из песни Елены Ваенги «Шопен».

Поклонники с восторгом восприняли образ, в котором предстала телезвезда. Они отметили красоту Барановской, а также ее способность всегда удачно получаться на снимках. Одна из подписчиц сравнила девушку с Клеопатрой, заметив сходство в макияже глаз.



 
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Добавил: Купянская Елизавета Сегодня, 13:51

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