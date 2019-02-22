Юлия Высоцкая призналась в поедании на ночь "вредных" десертов

Обожающая вкусно готовить и есть Высоцкая показала на своей странице в соцсети, как балует себя на ночь вредными сладостями. Пожелав подписчикам доброй ночи, телеведущая выставила фото, где с удовольствием ест сливочное мороженое с кусочками фруктов. Многочисленные фанаты актрисы считают, что в свои 45 лет она выглядит превосходно.Высоцкой не нужно истязать себя строгими диетами и запрещать любимые блюда, чтобы оставаться стройной, красивой и молодой. Не менее бодро выглядит и Андрей Кончаловский, супруг ведущей гораздо старше неё. Пара воспитывает двух совместных детей, живя вместе уже 20 лет.Знаменитости много путешествуют и развлекаются, а недавно решили обвенчаться в церкви. Поклонники Высоцкой пошутили, что секретом её завидной внешности, судя по всему, являются такие сладкие "перекусы", которые следует делать на ночь всем женщинам.