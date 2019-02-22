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Юлия Высоцкая призналась в поедании на ночь "вредных" десертов

Юлия Высоцкая призналась поклонникам в Instagram в поедании на ночь "вредных" калорийных десертов. Мороженое с фруктами перед сном не мешает ведущей сохранять стройную фигуру.
Юлия Высоцкая призналась в поедании на ночь "вредных" десертов

Обожающая вкусно готовить и есть Высоцкая показала на своей странице в соцсети, как балует себя на ночь вредными сладостями. Пожелав подписчикам доброй ночи, телеведущая выставила фото, где с удовольствием ест сливочное мороженое с кусочками фруктов. Многочисленные фанаты актрисы считают, что в свои 45 лет она выглядит превосходно.

Высоцкой не нужно истязать себя строгими диетами и запрещать любимые блюда, чтобы оставаться стройной, красивой и молодой. Не менее бодро выглядит и Андрей Кончаловский, супруг ведущей гораздо старше неё. Пара воспитывает двух совместных детей, живя вместе уже 20 лет.

Знаменитости много путешествуют и развлекаются, а недавно решили обвенчаться в церкви. Поклонники Высоцкой пошутили, что секретом её завидной внешности, судя по всему, являются такие сладкие "перекусы", которые следует делать на ночь всем женщинам.



 
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Добавил: Долгих Анна Сегодня, 14:50

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