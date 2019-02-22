Ольга Серябкина будет судиться с хейтерами из-за обвинений в занятиях эскортом





В эфире одного из отечественных телеканалов появился сюжет, где сообщали о самых знаменитых «хищницах» российского шоубиза, не брезгующих ради денег доставлять удовольствие богатым клиентам.В списке оказалась бывшая солистка музыкального коллектива SEREBRO Ольга Серябкина. Певица поспешила опровергнуть эту информацию и заявила, что недоброжелатели должны ответить за клевету, озвученную на телевидении. Артистка призналась: изначально она не обращала внимания на это и не решалась комментировать, но теперь скандальная ситуация набрала таких масштабов, что относиться к этому равнодушно больше нельзя.Друзья и близкие Ольги Серябкиной понимают, что нелепые сведения не соответствуют правде и в никаких эскортных услугах звезда никогда не была замечена. Поп-дива и адвокат Сергей Жорин в настоящий момент занимаются поиском источника неправдивой информации.В скандальном списке есть и такие знаменитости как Ольга Бузова, Светлана Лобода, Настя Каменских и Александра Солдатова. По мнению эксперта Петра Листермана, эти звезды никогда не были замешаны в таких подозрительных занятиях.