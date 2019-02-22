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Ольга Серябкина будет судиться с хейтерами из-за обвинений в занятиях эскортом

Популярная российская исполнительница, поэтесса и автор песен Ольга Серябкина возмутилась, когда узнала, что ее имя оказалось в списке эскортниц, объявленном на одном из телеканалов. Звезда рассказала журналистам: она намерена судиться с хейтерами из-за ложных обвинений и уже обратилась к известному адвокату Сергею Жорину за помощью.
Ольга Серябкина будет судиться с хейтерами из-за обвинений в занятиях эскортом

В эфире одного из отечественных телеканалов появился сюжет, где сообщали о самых знаменитых «хищницах» российского шоубиза, не брезгующих ради денег доставлять удовольствие богатым клиентам.

В списке оказалась бывшая солистка музыкального коллектива SEREBRO Ольга Серябкина. Певица поспешила опровергнуть эту информацию и заявила, что недоброжелатели должны ответить за клевету, озвученную на телевидении. Артистка призналась: изначально она не обращала внимания на это и не решалась комментировать, но теперь скандальная ситуация набрала таких масштабов, что относиться к этому равнодушно больше нельзя.

Друзья и близкие Ольги Серябкиной понимают, что нелепые сведения не соответствуют правде и в никаких эскортных услугах звезда никогда не была замечена. Поп-дива и адвокат Сергей Жорин в настоящий момент занимаются поиском источника неправдивой информации.
Ольга Серябкина будет судиться с хейтерами из-за обвинений в занятиях эскортом

В скандальном списке есть и такие знаменитости как Ольга Бузова, Светлана Лобода, Настя Каменских и Александра Солдатова. По мнению эксперта Петра Листермана, эти звезды никогда не были замешаны в таких подозрительных занятиях.



 
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ШоуБиз
Добавил: Клименко Татьяна Сегодня, 14:25

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