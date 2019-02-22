Татьяна Тотьмянина и Алексей Ягудин отпраздновали 3 года со дня свадьбы

Алексей Ягудин попросил Татьяну Тотьмянину стать его законной женой еще в далеком 2008 году, как раз в новогоднюю ночь. Однако официально пара узаконила отношения только в 2016 году, после того, как у них появились две дочери. Причину, по которой титулованные спортсмены не спешили посетить ЗАГС, объяснила сама Тотьмянина в одном из своих интервью. По ее мнению, желание многих женщин поскорее выйти замуж является стереотипом. Но ей пришлось это сделать, поскольку они публичные люди и иметь детей в гражданском браке - значит подавать плохой пример. Сама роспись состоялась в Красноярске ровно три года назад, а позднее они вместе с детьми отправились в Турцию и повторили свои клятвы.В связи с тем, что сегодня супруги отмечают кожаную свадьбу, Татьяна Тотьмянина решила поделиться с подписчиками фотографией, где можно увидеть процесс бракосочетания. Под постом она написала так: «Уже три года дружим с законом!». Читатели блога спортсменки принялись поздравлять своих кумиров со знаменательной датой, а кто-то отметил, что их пара светится счастьем, которое заряжает всех вокруг.