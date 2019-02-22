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Эксперты рассказали, чем опасно пониженное артериальное давление

Эксперты рассказали, чем опасно для человека пониженное артериальное давление. Его может вызывать депрессия, хроническая усталость, нарушение сна, мигрени.
Эксперты рассказали, чем опасно пониженное артериальное давление

Различают два вида гипотонии – ортостатическую и постпрандиальную. В случае первого типа наблюдается резкое понижение артериального давления, когда человек встаёт. Она в тяжёлых случаях может приводить к потере сознания. Причинами ортостатической гипотонии является усталость и наследственность. Более подверженными гипотонии являются худые и молодые представительницы слабого пола, беременные женщины, девушки, имеющие расстройства пищеварительной системы, пожилые худые люди.

В случае постпрандиальной гипотонии наблюдается понижение давления после приёма пищи. При пищеварении происходит скапливание в брюшной полости крови. При этом следует снизить количество потребляемой пищи, а также поддерживать форму. В данных случаях следует медленно приподыматься для того, чтобы рефлекс успел адаптироваться. Постпрандиальная гипотония возникает вследствие приёма мочегонных и сердечных медикаментов, длительного постельного режима, обезвоживания по причине потери крови и поноса, болезней нервной системы, нарушения обмена веществ, болезней сердца.

Постпрандиальная гипотония сопровождается бессонницей, нарушением концентрации, усталостью, апатией, ознобом, повышенной потливостью, увеличением частоты сердечных сокращений, нарушением сознания, потерей сознания, шумом в ушах, пульсирующей головной болью, проблемами со зрением, головокружением.



 
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Наука
Добавил: Чернышов Виталий Сегодня, 14:37

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