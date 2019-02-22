Эксперты рассказали, чем опасно пониженное артериальное давление





Различают два вида гипотонии – ортостатическую и постпрандиальную. В случае первого типа наблюдается резкое понижение артериального давления, когда человек встаёт. Она в тяжёлых случаях может приводить к потере сознания. Причинами ортостатической гипотонии является усталость и наследственность. Более подверженными гипотонии являются худые и молодые представительницы слабого пола, беременные женщины, девушки, имеющие расстройства пищеварительной системы, пожилые худые люди.В случае постпрандиальной гипотонии наблюдается понижение давления после приёма пищи. При пищеварении происходит скапливание в брюшной полости крови. При этом следует снизить количество потребляемой пищи, а также поддерживать форму. В данных случаях следует медленно приподыматься для того, чтобы рефлекс успел адаптироваться. Постпрандиальная гипотония возникает вследствие приёма мочегонных и сердечных медикаментов, длительного постельного режима, обезвоживания по причине потери крови и поноса, болезней нервной системы, нарушения обмена веществ, болезней сердца.Постпрандиальная гипотония сопровождается бессонницей, нарушением концентрации, усталостью, апатией, ознобом, повышенной потливостью, увеличением частоты сердечных сокращений, нарушением сознания, потерей сознания, шумом в ушах, пульсирующей головной болью, проблемами со зрением, головокружением.