Медики назвали 7 продуктов для предотвращения расстройства желудка





Несмотря на то, что рис является сытным продуктом, именно его рекомендуют употреблять при проблемах с желудочно-кишечным трактом. Доказано, что он поглощает лишние газы и кислоты. Среди очевидных фаворитов в борьбе с диареей выделяют куриный бульон, так как он выводит токсины из организма и легко усваивается.Отличными продуктами для поддержания оптимального баланса пищеварения врачи отметили овощи в вареном и тушеном виде, галетное печенье, а также овсяные хлопья. Такие продукты способны успокаивать раздраженный желудок и приводить его в хорошее состояние. При отравлениях овсяные хлопья категорически нельзя употреблять с молоком, а только с водой.Травяной чай и йогурт из натуральных компонентов завершают топ полезных продуктов при расстройствах. Чай оказывает успокаивающее действие на весь организм, а йогурт, благодаря полезным бактериям, восстанавливает микрофлору кишечника. Однако специалисты отмечают, что кисломолочный продукт должен быть натуральным и обязательно без добавок.