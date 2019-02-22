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Медики назвали 7 продуктов для предотвращения расстройства желудка

Расстройство желудка, по мнению медиков, может ощущать каждый. Помощь для нормального пищеварения могут оказать 7 продуктов.
Медики назвали 7 продуктов для предотвращения расстройства желудка

Несмотря на то, что рис является сытным продуктом, именно его рекомендуют употреблять при проблемах с желудочно-кишечным трактом. Доказано, что он поглощает лишние газы и кислоты. Среди очевидных фаворитов в борьбе с диареей выделяют куриный бульон, так как он выводит токсины из организма и легко усваивается.

Отличными продуктами для поддержания оптимального баланса пищеварения врачи отметили овощи в вареном и тушеном виде, галетное печенье, а также овсяные хлопья. Такие продукты способны успокаивать раздраженный желудок и приводить его в хорошее состояние. При отравлениях овсяные хлопья категорически нельзя употреблять с молоком, а только с водой.

Травяной чай и йогурт из натуральных компонентов завершают топ полезных продуктов при расстройствах. Чай оказывает успокаивающее действие на весь организм, а йогурт, благодаря полезным бактериям, восстанавливает микрофлору кишечника. Однако специалисты отмечают, что кисломолочный продукт должен быть натуральным и обязательно без добавок.



 
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Наука
Добавил: Купянская Елизавета Сегодня, 14:00

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