Индийский смартфон CENTRiC S1 с выдвижной камерой представят на MWC 2019
Индийская компания готова представить на ежегодной выставке MWC 2019 (Mobile World Congress) свой новый смартфон CENTRiC S1. Данный аппарат оснастили сэлфи-камерой с выдвижным механизмом.
CENTRiC S1 будет представлен в двух версиях оперативной памяти: 4 и 6 ГБ, а за работу ответит 8-ядерный однокристальный чипсет MediaTek Helio P70 на платформе Android 9.0 Pie.
Производитель также обещает, что CENTRiC S1 сможет зарядиться минимум за 20 минут до 70 %, благодаря новой технологии Pump Express 3.0 беспроводного зарядного устройства. Также разработчик оснастил новинку сканером отпечатков пальцев.
CENTRiC S1 будет представлен в двух версиях оперативной памяти: 4 и 6 ГБ, а за работу ответит 8-ядерный однокристальный чипсет MediaTek Helio P70 на платформе Android 9.0 Pie.
Производитель также обещает, что CENTRiC S1 сможет зарядиться минимум за 20 минут до 70 %, благодаря новой технологии Pump Express 3.0 беспроводного зарядного устройства. Также разработчик оснастил новинку сканером отпечатков пальцев.
Технологии
Добавил: Шведова Александра Сегодня, 13:36