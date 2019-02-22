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Индийский смартфон CENTRiC S1 с выдвижной камерой представят на MWC 2019

Индийская компания готова представить на ежегодной выставке MWC 2019 (Mobile World Congress) свой новый смартфон CENTRiC S1. Данный аппарат оснастили сэлфи-камерой с выдвижным механизмом.
Индийский смартфон CENTRiC S1 с выдвижной камерой представят на MWC 2019

CENTRiC S1 будет представлен в двух версиях оперативной памяти: 4 и 6 ГБ, а за работу ответит 8-ядерный однокристальный чипсет MediaTek Helio P70 на платформе Android 9.0 Pie.

Производитель также обещает, что CENTRiC S1 сможет зарядиться минимум за 20 минут до 70 %, благодаря новой технологии Pump Express 3.0 беспроводного зарядного устройства. Также разработчик оснастил новинку сканером отпечатков пальцев.



 
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Технологии
Добавил: Шведова Александра Сегодня, 13:36

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