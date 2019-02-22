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Медики объяснили опасность хлеба для здоровья человека

Медики объяснили опасность заражённого и неправильно хранимого хлеба для здоровья человека. Картофельной болезни подвержены хлебобулочные изделия при несоблюдении температурного режима.
Медики объяснили опасность хлеба для здоровья человека

Бактерия Bacillus subtilis, споры которой находятся на зёрнах, часто вызывает заражение пшеничного и пшенично-ржаного хлеба. Картофельная болезнь характеризуется потерей нормального запаха и вкуса, когда мякиш сперва отдаёт переспелой дыней, а затем гниющими фруктами. Хлеб становится липким и представляет собой опасность для человека. Не подвержена спорам Bacillus subtilis только рожь, которую можно есть спокойно.

Производителям хлебобулочных изделий предписывается продавать их в течение суток после выпечки. При этом ещё горячий хлеб на прилавки выставлять нельзя.

В качестве профилактики против картофельной болезни продукты охлаждают в специальном помещении и хранят при температуре не больше 20 градусов Цельсия. В жаркое время года в торговых залах держать ещё тёплый хлеб крайне опасно.

Если в лаборатории в муке или мякише найдены споры, заражённый продукт в обязательном порядке сжигают. Медики советуют никогда не покупать хлеб в том количестве, которое нельзя быстро съесть.

Держать его нужно в холодильнике или в "дышащих" тканевых мешках. Летом употреблять лучше изделия из муки грубого помола.



 
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Добавил: Долгих Анна Сегодня, 13:24

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