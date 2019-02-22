Медики объяснили опасность хлеба для здоровья человека





Бактерия Bacillus subtilis, споры которой находятся на зёрнах, часто вызывает заражение пшеничного и пшенично-ржаного хлеба. Картофельная болезнь характеризуется потерей нормального запаха и вкуса, когда мякиш сперва отдаёт переспелой дыней, а затем гниющими фруктами. Хлеб становится липким и представляет собой опасность для человека. Не подвержена спорам Bacillus subtilis только рожь, которую можно есть спокойно.Производителям хлебобулочных изделий предписывается продавать их в течение суток после выпечки. При этом ещё горячий хлеб на прилавки выставлять нельзя.В качестве профилактики против картофельной болезни продукты охлаждают в специальном помещении и хранят при температуре не больше 20 градусов Цельсия. В жаркое время года в торговых залах держать ещё тёплый хлеб крайне опасно.Если в лаборатории в муке или мякише найдены споры, заражённый продукт в обязательном порядке сжигают. Медики советуют никогда не покупать хлеб в том количестве, которое нельзя быстро съесть.Держать его нужно в холодильнике или в "дышащих" тканевых мешках. Летом употреблять лучше изделия из муки грубого помола.