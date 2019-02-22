АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Ученые: Система речных долин Марса имеет поразительное сходство с реками на Земле
EUR 74.30 USD 65.54
Курс валют на 22.02.2019

В Омске возле АЗС в автомобиле нашли труп 30-летнего мужчины

В Омске сотрудники заправочной станции обнаружили подозрительный автомобиль на обочине. В нем был найден труп 30-летнего мужчины.
В Омске возле АЗС в автомобиле нашли труп 30-летнего мужчины

Днем 21 февраля на улице 1-ой Путевой внимание работников АЗС привлекла машина марки Isuzu, которая долгое время стояла на обочине. Было видно, что за рулем находится мужчина, однако никаких движений он не совершал. После некоторого времени сотрудники решили выяснить, нужна ли помощь водителю. Подойдя к автомобилю, они обнаружили, что неизвестный не подает признаков жизни, после чего вызвали скорую помощь.

По прибытию врачи сделали вывод, что мужчина мертв. Сообщается, что следов удушения или насильственного воздействия, что могло спровоцировать смерть, не обнаружено.

На данный момент ведется медицинская экспертиза для установления причин гибели. Сотрудники правоохранительных органов сообщили, что 30-летний житель Омска оказался ранее судимым.



 
+Дзен +Яндекс новости
Происшествия
Добавил: Купянская Елизавета Сегодня, 12:53

Читайте также
Добавить комментарий



Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив



ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Медики объяснили опасность хлеба для
Лолита Милявская призналась, что врачи
Автоконцерн McLaren выпустит 18 новых
В Омске возле АЗС в автомобиле нашли
Революционный Meizu Zero может не
Nissan приступил к тестированию Juke
Друг умершей звезды «Глухаря» Дарьи
Смартфон Oukitel C15 Pro будет стоить
В Москве труп неизвестного мужчины
Врачи порекомендовали поздравить своих
В "УАЗ" рассказали о преимуществах
Никита Пресняков рассказал о
Эксперты: Пропуск обеденного перерыва
Oppo F11 Pro с выдвижной камерой и
17-летняя дочь Любови Толкалиной Мария
Peugeot готовит к презентации в Женеве
Ученые: Три чашки кофе в день снижают
"Из памяти стираются лица": Стас
Россиянин создал точную копию
Флагманский смартфон Sony Xperia 1
Поклонники сравнили Валерия Леонтьева с
Ученые сделали снимок самого быстрого
GAC привезет в Россию рестайлинговую
Алла Пугачева призналась, что Максим
В Индонезии заново нашли считавшуюся
Ученые: Система речных долин Марса
Татьяна Буланова показала фото
Пентагон готовит стратегию "троянского
Гибкий смартфон Samsung Galaxy Fold не
Актриса Елена Валюшкина прожила с
Просмотреть все новости