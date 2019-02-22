В Омске возле АЗС в автомобиле нашли труп 30-летнего мужчины





Днем 21 февраля на улице 1-ой Путевой внимание работников АЗС привлекла машина марки Isuzu, которая долгое время стояла на обочине. Было видно, что за рулем находится мужчина, однако никаких движений он не совершал. После некоторого времени сотрудники решили выяснить, нужна ли помощь водителю. Подойдя к автомобилю, они обнаружили, что неизвестный не подает признаков жизни, после чего вызвали скорую помощь.По прибытию врачи сделали вывод, что мужчина мертв. Сообщается, что следов удушения или насильственного воздействия, что могло спровоцировать смерть, не обнаружено.На данный момент ведется медицинская экспертиза для установления причин гибели. Сотрудники правоохранительных органов сообщили, что 30-летний житель Омска оказался ранее судимым.