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Снимок Porsche 911 Turbo без камуфляжа попал в Сеть

Один из пользователей соцсети Instagram по имени Тодд Шлейхер в своем аккаунте опубликовал снимок нового автомобиля Porsche 911 Turbo, ожидаемого к 2020 году. Если авто представлено без камуфляжа, скорее всего, публика сможет увидеть его презентацию на ежегодном автосалоне, который начнется в Женеве 7 марта.
Снимок Porsche 911 Turbo без камуфляжа попал в Сеть

На фото Porsche 911 Turbo можно увидеть его левую и заднюю части, а еще рассмотреть, что выхлопные трубы получили квадратную форму и усиленный кузов. Что касается цвета, то разработчик остановился на серебристом металлике. По поводу того, какую автомобиль получил коробку передач, не уточняется, но вероятнее всего, это будет «автомат» с 8 ступенями. А вот под его капотом находится агрегат объемом в 3,8 литра с двумя цилиндрами и мощностью 540 «лошадок».

Есть версия, что Porsche 911 Turbo презентуют уже в первом месяце весны в Швейцарии. Однако некоторые эксперты утверждают, новый автомобиль покажут не раньше сентября 2019 года.



 
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Добавил: Шведова Александра Сегодня, 14:13

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