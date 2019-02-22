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Автоконцерн McLaren выпустит 18 новых моделей к 2025 году

Автоконцерн McLaren сообщил, что выпустит 18 новых моделей к 2025 году. Среди ожидаемых суперкаров будет электромобиль и "наследник" гиперкара P1.
Автоконцерн McLaren выпустит 18 новых моделей к 2025 году

На автосалоне в Торонто Марк Робертс, будучи главой отдела проектирования McLaren, рассказал, что британская компания намерена в течение следующих 6 лет представить 18 новых моделей. До 2025 года концерн будет постепенно наращивать мощности, которые на сегодняшний день составляют 4,5 тысячи единиц в год. Для сравнительно небольшой компании расширение ассортимента на 18 машин станет непростой задачей.

Также Робертс отметил, что одним из первых на рынок выйдет гиперкар, который станет приемником гибридного P1. Его премьера запланирована McLaren на ближайшее время. Разработку и тестирование также проходит электрокар, который покажут следующим, однако для запуска автомобиля в серию компании нужно время.

На автосалоне у Робертса поинтересовались, не задумался ли McLaren о собственном внедорожнике. На это представитель бренда ответил отрицательно. Не исключено, что будущие 18 новинок будут лимитированы, поскольку для бренда такое число машин весьма велико.



 
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Добавил: Долгих Анна Сегодня, 13:00

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