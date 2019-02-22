В Москве труп неизвестного мужчины месяц пролежал в здании
В здании одного из Московских районов найден мертвым неизвестный мужчина. Труп находился в помещении в течение месяца.
Сотрудниками полиции в центре города, в Басманном районе, 21 февраля было обнаружено тело неизвестного. Разложившийся труп уже продолжительное время находился в нежилом здании возле набережной Академика Туполева. Работники правоохранительных органов констатировали, что смерть мужчины наступила около месяца назад. Тело доставили в морг для дополнительного освидетельствования экспертами.
На данный момент выясняются обстоятельства произошедшего, причины смерти неизвестного, его личность и возраст. Находился ли мужчина в числе без вести пропавших, также предстоит определить сотрудникам полиции.
Сотрудниками полиции в центре города, в Басманном районе, 21 февраля было обнаружено тело неизвестного. Разложившийся труп уже продолжительное время находился в нежилом здании возле набережной Академика Туполева. Работники правоохранительных органов констатировали, что смерть мужчины наступила около месяца назад. Тело доставили в морг для дополнительного освидетельствования экспертами.
На данный момент выясняются обстоятельства произошедшего, причины смерти неизвестного, его личность и возраст. Находился ли мужчина в числе без вести пропавших, также предстоит определить сотрудникам полиции.
Происшествия
Добавил: Купянская Елизавета Сегодня, 12:22