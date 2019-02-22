АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Ученые: Система речных долин Марса имеет поразительное сходство с реками на Земле
EUR 74.30 USD 65.54
Курс валют на 22.02.2019

В Москве труп неизвестного мужчины месяц пролежал в здании

В здании одного из Московских районов найден мертвым неизвестный мужчина. Труп находился в помещении в течение месяца.
В Москве труп неизвестного мужчины месяц пролежал в здании

Сотрудниками полиции в центре города, в Басманном районе, 21 февраля было обнаружено тело неизвестного. Разложившийся труп уже продолжительное время находился в нежилом здании возле набережной Академика Туполева. Работники правоохранительных органов констатировали, что смерть мужчины наступила около месяца назад. Тело доставили в морг для дополнительного освидетельствования экспертами.

На данный момент выясняются обстоятельства произошедшего, причины смерти неизвестного, его личность и возраст. Находился ли мужчина в числе без вести пропавших, также предстоит определить сотрудникам полиции.



 
+Дзен +Яндекс новости
Происшествия
Добавил: Купянская Елизавета Сегодня, 12:22

Читайте также
Добавить комментарий



Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив



ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Медики объяснили опасность хлеба для
Лолита Милявская призналась, что врачи
Автоконцерн McLaren выпустит 18 новых
В Омске возле АЗС в автомобиле нашли
Революционный Meizu Zero может не
Nissan приступил к тестированию Juke
Друг умершей звезды «Глухаря» Дарьи
Смартфон Oukitel C15 Pro будет стоить
В Москве труп неизвестного мужчины
Врачи порекомендовали поздравить своих
В "УАЗ" рассказали о преимуществах
Никита Пресняков рассказал о
Эксперты: Пропуск обеденного перерыва
Oppo F11 Pro с выдвижной камерой и
17-летняя дочь Любови Толкалиной Мария
Peugeot готовит к презентации в Женеве
Ученые: Три чашки кофе в день снижают
"Из памяти стираются лица": Стас
Россиянин создал точную копию
Флагманский смартфон Sony Xperia 1
Поклонники сравнили Валерия Леонтьева с
Ученые сделали снимок самого быстрого
GAC привезет в Россию рестайлинговую
Алла Пугачева призналась, что Максим
В Индонезии заново нашли считавшуюся
Ученые: Система речных долин Марса
Татьяна Буланова показала фото
Пентагон готовит стратегию "троянского
Гибкий смартфон Samsung Galaxy Fold не
Актриса Елена Валюшкина прожила с
Просмотреть все новости