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Лолита Милявская призналась, что врачи предлагали ей отказаться от недоношенной дочери

Знаменитая российская певица Лолита Милявская в одном из своих интервью рассказала, что врачи предлагали ей отказаться от своей недоношенной дочери. Однако артистка настояла на своем и забрала девочку домой. Теперь Еве 20 лет и она учится на филфаке в Варшавском институте.
Лолита Милявская призналась, что врачи предлагали ей отказаться от недоношенной дочери

Лолита призналась, что недоношенность, конечно, отразилась на психологическом состоянии Евы, она патологически застенчива и страдает от комплекса неуверенности в неизвестной для нее среде. Однако, несмотря на это, отмечает певица, ее дочь не агрессивна.

На сегодняшний день наследница Лолиты достигла 20-летнего возраста и является студенткой. Пока она живет со своей бабушкой в столице Украины, а позже намерена мигрировать в Польшу для дальнейшего обучения.



 
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Добавил: Шведова Александра Сегодня, 13:12

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