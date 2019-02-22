Лолита Милявская призналась, что врачи предлагали ей отказаться от недоношенной дочери
Знаменитая российская певица Лолита Милявская в одном из своих интервью рассказала, что врачи предлагали ей отказаться от своей недоношенной дочери. Однако артистка настояла на своем и забрала девочку домой. Теперь Еве 20 лет и она учится на филфаке в Варшавском институте.
Лолита призналась, что недоношенность, конечно, отразилась на психологическом состоянии Евы, она патологически застенчива и страдает от комплекса неуверенности в неизвестной для нее среде. Однако, несмотря на это, отмечает певица, ее дочь не агрессивна.
На сегодняшний день наследница Лолиты достигла 20-летнего возраста и является студенткой. Пока она живет со своей бабушкой в столице Украины, а позже намерена мигрировать в Польшу для дальнейшего обучения.
Лолита призналась, что недоношенность, конечно, отразилась на психологическом состоянии Евы, она патологически застенчива и страдает от комплекса неуверенности в неизвестной для нее среде. Однако, несмотря на это, отмечает певица, ее дочь не агрессивна.
На сегодняшний день наследница Лолиты достигла 20-летнего возраста и является студенткой. Пока она живет со своей бабушкой в столице Украины, а позже намерена мигрировать в Польшу для дальнейшего обучения.
ШоуБиз
Добавил: Шведова Александра Сегодня, 13:12