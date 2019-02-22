Лолита Милявская призналась, что врачи предлагали ей отказаться от недоношенной дочери

Лолита призналась, что недоношенность, конечно, отразилась на психологическом состоянии Евы, она патологически застенчива и страдает от комплекса неуверенности в неизвестной для нее среде. Однако, несмотря на это, отмечает певица, ее дочь не агрессивна.На сегодняшний день наследница Лолиты достигла 20-летнего возраста и является студенткой. Пока она живет со своей бабушкой в столице Украины, а позже намерена мигрировать в Польшу для дальнейшего обучения.