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Друг умершей звезды «Глухаря» Дарьи Егорычевой рассказал о борьбе актрисы с раком и халатности врачей

Звезда «Глухаря» Дарья Егорычева ушла из жизни 21 февраля после продолжительной борьбы с раком легких. Друг умершей актрисы Сергей Петров рассказал в интервью о последних днях знаменитости и о том, как халатно к обреченной пациентке относились врачи.
Друг умершей звезды «Глухаря» Дарьи Егорычевой рассказал о борьбе актрисы с раком и халатности врачей

По словам Сергея Петрова, о страшном диагнозе актриса узнала в 2012 году. Дарья Егорычева очень стеснялась патологии и не хотела сообщать о ней поклонникам. После первой операции, где была удалена половина легких, о полноценной творческой карьере не могло быть и речи. Реабилитация проходила очень долго и тяжело, но артистка участвовала в съемках, исполняя эпизодические роли в сериалах.

Близкий друг вспомнил, что во время второй операции врач-онколог заявил звезде «Глухаря»: «Что вы хотите? Вы все равно умрете». Так к пациентке относились медики, что ещё больше усугубляло ее состояние. Дарье Егорычевой близкие однажды вызывали платный реанимобиль, персонал которого уронил актрису при транспортировке.

Родные и друзья старались поддержать и помочь 37-летней Егорычевой. Они создали группу в феврале для финансовой помощи онокобольной. Люди переводили деньги и знаменитость должна была отправиться в Израиль для лечения.
Друг умершей звезды «Глухаря» Дарьи Егорычевой рассказал о борьбе актрисы с раком и халатности врачей

Звезда российского театра и кино мечтала петь «А капелла» в хоре, она была многосторонним и талантливым человеком, проявившим себя не только в актерской, но и в художественной области.



 
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Добавил: Клименко Татьяна Сегодня, 12:37

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