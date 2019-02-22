Друг умершей звезды «Глухаря» Дарьи Егорычевой рассказал о борьбе актрисы с раком и халатности врачей





По словам Сергея Петрова, о страшном диагнозе актриса узнала в 2012 году. Дарья Егорычева очень стеснялась патологии и не хотела сообщать о ней поклонникам. После первой операции, где была удалена половина легких, о полноценной творческой карьере не могло быть и речи. Реабилитация проходила очень долго и тяжело, но артистка участвовала в съемках, исполняя эпизодические роли в сериалах.Близкий друг вспомнил, что во время второй операции врач-онколог заявил звезде «Глухаря»: «Что вы хотите? Вы все равно умрете». Так к пациентке относились медики, что ещё больше усугубляло ее состояние. Дарье Егорычевой близкие однажды вызывали платный реанимобиль, персонал которого уронил актрису при транспортировке.Родные и друзья старались поддержать и помочь 37-летней Егорычевой. Они создали группу в феврале для финансовой помощи онокобольной. Люди переводили деньги и знаменитость должна была отправиться в Израиль для лечения.Звезда российского театра и кино мечтала петь «А капелла» в хоре, она была многосторонним и талантливым человеком, проявившим себя не только в актерской, но и в художественной области.