В "УАЗ" рассказали о преимуществах экспедиционной версии внедорожника УАЗ Патриот

Сотрудники "УАЗ" рассказали о составляющих новой комплектации УАЗ Патриот для экспедиций. Современные доработки сделали популярный внедорожник более безопасным и надёжным. Дорожный просвет машины теперь составляет 210 миллиметров. Мощные мосты, геометрическая проходимость и жёсткий передний привод помогут в преодолении самых экстремальных препятствий.Раздаточная коробка УАЗа обладает понижающей передачей. Также внедорожник получил блокировку дифференциала для заднего моста. Пороги и рулевые тяги дополнительно защитили. Приятными опциями для автомобилистов станут багажник на крыше, лебёдка, фаркоп и лестница на задней двери.В салон УАЗ Патриот встроили ещё один отопитель, а на колёса надели шины BF Goodrich All-Terrain. По словам компании, такая комплектация позволит отправиться в поездку по любой местности.