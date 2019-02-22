В "УАЗ" рассказали о преимуществах экспедиционной версии внедорожника УАЗ Патриот
Руководство "Ульяновского автомобильного завода" рассказало о преимуществах новой экспедиционной версии внедорожника УАЗ Патриот. Автомобиль получил все необходимые опции для экстремального бездорожья.
Сотрудники "УАЗ" рассказали о составляющих новой комплектации УАЗ Патриот для экспедиций. Современные доработки сделали популярный внедорожник более безопасным и надёжным. Дорожный просвет машины теперь составляет 210 миллиметров. Мощные мосты, геометрическая проходимость и жёсткий передний привод помогут в преодолении самых экстремальных препятствий.
Раздаточная коробка УАЗа обладает понижающей передачей. Также внедорожник получил блокировку дифференциала для заднего моста. Пороги и рулевые тяги дополнительно защитили. Приятными опциями для автомобилистов станут багажник на крыше, лебёдка, фаркоп и лестница на задней двери.
В салон УАЗ Патриот встроили ещё один отопитель, а на колёса надели шины BF Goodrich All-Terrain. По словам компании, такая комплектация позволит отправиться в поездку по любой местности.
Сотрудники "УАЗ" рассказали о составляющих новой комплектации УАЗ Патриот для экспедиций. Современные доработки сделали популярный внедорожник более безопасным и надёжным. Дорожный просвет машины теперь составляет 210 миллиметров. Мощные мосты, геометрическая проходимость и жёсткий передний привод помогут в преодолении самых экстремальных препятствий.
Раздаточная коробка УАЗа обладает понижающей передачей. Также внедорожник получил блокировку дифференциала для заднего моста. Пороги и рулевые тяги дополнительно защитили. Приятными опциями для автомобилистов станут багажник на крыше, лебёдка, фаркоп и лестница на задней двери.
В салон УАЗ Патриот встроили ещё один отопитель, а на колёса надели шины BF Goodrich All-Terrain. По словам компании, такая комплектация позволит отправиться в поездку по любой местности.
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Добавил: Долгих Анна Сегодня, 12:07