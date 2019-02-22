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Никита Пресняков рассказал о приснившихся «лютых кошмарах» из-за новой стрижки

Старший сын Кристины Орбакайте Никита Пресняков в своем блоге Instagram рассказал, что прошлой ночью ему снились «лютые кошмары». Такое проявление подсознания артист связывает со сменой стрижки.
Никита Пресняков рассказал о приснившихся «лютых кошмарах» из-за новой стрижки

Никита Пресняков посетил парикмахера, чтобы изменить внешность за счет новой стрижки. Позже в социальной сети Instagram он отметил, что его сознание попыталось освободиться от лишних мыслей при помощи кошмаров. «Когда проснулся, у меня было чувство, что я просто прошел через обитель зла и выжил! Да. Я очень странно подвожу к тому, что когда я подстригся, мне как-то полегчало реально», - подытожил артист.

Читатели блога внука Аллы Пугачевой на высоком уровне оценили его новую прическу. Многие попытались дать несколько советов касательно того, как избежать плохих снов. Кто-то советовал читать молитву, а кто-то посчитал, что ему банально необходимо отдохнуть. Нашлись и те, кто напомнил о полнолунии.



 
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Добавил: Шведова Александра Сегодня, 12:00

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