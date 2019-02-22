Никита Пресняков рассказал о приснившихся «лютых кошмарах» из-за новой стрижки
Старший сын Кристины Орбакайте Никита Пресняков в своем блоге Instagram рассказал, что прошлой ночью ему снились «лютые кошмары». Такое проявление подсознания артист связывает со сменой стрижки.
Никита Пресняков посетил парикмахера, чтобы изменить внешность за счет новой стрижки. Позже в социальной сети Instagram он отметил, что его сознание попыталось освободиться от лишних мыслей при помощи кошмаров. «Когда проснулся, у меня было чувство, что я просто прошел через обитель зла и выжил! Да. Я очень странно подвожу к тому, что когда я подстригся, мне как-то полегчало реально», - подытожил артист.
Читатели блога внука Аллы Пугачевой на высоком уровне оценили его новую прическу. Многие попытались дать несколько советов касательно того, как избежать плохих снов. Кто-то советовал читать молитву, а кто-то посчитал, что ему банально необходимо отдохнуть. Нашлись и те, кто напомнил о полнолунии.
Никита Пресняков посетил парикмахера, чтобы изменить внешность за счет новой стрижки. Позже в социальной сети Instagram он отметил, что его сознание попыталось освободиться от лишних мыслей при помощи кошмаров. «Когда проснулся, у меня было чувство, что я просто прошел через обитель зла и выжил! Да. Я очень странно подвожу к тому, что когда я подстригся, мне как-то полегчало реально», - подытожил артист.
Читатели блога внука Аллы Пугачевой на высоком уровне оценили его новую прическу. Многие попытались дать несколько советов касательно того, как избежать плохих снов. Кто-то советовал читать молитву, а кто-то посчитал, что ему банально необходимо отдохнуть. Нашлись и те, кто напомнил о полнолунии.
ШоуБиз
Добавил: Шведова Александра Сегодня, 12:00