Никита Пресняков рассказал о приснившихся «лютых кошмарах» из-за новой стрижки

Никита Пресняков посетил парикмахера, чтобы изменить внешность за счет новой стрижки. Позже в социальной сети Instagram он отметил, что его сознание попыталось освободиться от лишних мыслей при помощи кошмаров. «Когда проснулся, у меня было чувство, что я просто прошел через обитель зла и выжил! Да. Я очень странно подвожу к тому, что когда я подстригся, мне как-то полегчало реально», - подытожил артист.Читатели блога внука Аллы Пугачевой на высоком уровне оценили его новую прическу. Многие попытались дать несколько советов касательно того, как избежать плохих снов. Кто-то советовал читать молитву, а кто-то посчитал, что ему банально необходимо отдохнуть. Нашлись и те, кто напомнил о полнолунии.