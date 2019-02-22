Peugeot готовит к презентации в Женеве «заряженный» 508 R Hybrid





Автомобиль презентуют в марте в качестве концепта. Об этом можно говорить после просмотра тизера 508 R Hybrid. Концепт-кар, предположительно, обзаведется 1,6-литровым турбированным мотором и электрическим двигателем, чья суммарная мощность составляет около 300 «лошадок».Новинка может разгоняться с места до 100 км/ч всего за 4,3 с. Динамика разгона модели с 80 до 120 км/ч не оставит равнодушным ни одного автолюбителя - 2,5 с. А с 80 до 180 км/ч — 9,3 с. Инженеры, вероятно, ограничат максимальную скорость электроникой на показателе 250 км/ч.Новый продукт французского автогиганта отличается уменьшенной высотой кузова, новыми алгоритмами работы подвески, увеличенной на 24 мм передней колеей и увеличенной на 12 мм задней колеей шасси.Для создания спорткара применялась 3D-технология печати. С ее помощью разработали решетку радиатора с заостренными пластинками, которые направляют воздух на сам радиатор.Разработка спорткаров будет лежать на подразделении Peugeot Sport. Руководство решило сосредоточить все свои усилия на производстве новой серии и даже собирается покинуть чемпионат мира по ралли-кроссу.