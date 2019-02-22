Эксперты: Пропуск обеденного перерыва приводит к проблемам с пищеварением





По словам специалистов, в случае отказа от обеда у человека ухудшается сон, пищеварение, появляется рассеянность. Сотрудники, не пренебрегающие отдыхом в ходе работы, отличаются лучшей продуктивностью, устойчивостью к стрессу. Эксперты отмечают, что человеку для снятия напряженности в теле требуется несколько минут отдыхать через каждые 30 минут труда. Эксперты отмечают, что для людей идеальным режимом питания является принятие пищи 5 раз на день. При этом должны иметь место 3 основных приема пищи, а именно завтрак, обед, ужин, а также пара небольших перекусов на протяжении дня.Медики акцентируют больше внимания на завтрак, который должен быть полезным и сытным, для заряда организма после сна. Вредно употреблять пищу непосредственно перед сном, потому что мозг, занимаясь перевариванием пищи, не позволяет человеку уснуть. При этом вечернее переедание способствует накапливанию лишнего жира.