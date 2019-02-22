АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Ученые: Система речных долин Марса имеет поразительное сходство с реками на Земле
EUR 74.30 USD 65.54
Курс валют на 22.02.2019

Эксперты: Пропуск обеденного перерыва приводит к проблемам с пищеварением

Медицинские специалисты рассказали, почему важно на работе делать обеденный перерыв. По словам врачей-диетологов пропуск обеда может привести к серьезным проблемам с пищеварением, а также общим эмоциональным состоянием у людей.
Эксперты: Пропуск обеденного перерыва приводит к проблемам с пищеварением

По словам специалистов, в случае отказа от обеда у человека ухудшается сон, пищеварение, появляется рассеянность. Сотрудники, не пренебрегающие отдыхом в ходе работы, отличаются лучшей продуктивностью, устойчивостью к стрессу. Эксперты отмечают, что человеку для снятия напряженности в теле требуется несколько минут отдыхать через каждые 30 минут труда. Эксперты отмечают, что для людей идеальным режимом питания является принятие пищи 5 раз на день. При этом должны иметь место 3 основных приема пищи, а именно завтрак, обед, ужин, а также пара небольших перекусов на протяжении дня.

Медики акцентируют больше внимания на завтрак, который должен быть полезным и сытным, для заряда организма после сна. Вредно употреблять пищу непосредственно перед сном, потому что мозг, занимаясь перевариванием пищи, не позволяет человеку уснуть. При этом вечернее переедание способствует накапливанию лишнего жира.



 
+Дзен +Яндекс новости
Наука
Добавил: Чернышов Виталий Сегодня, 11:53

Читайте также
Добавить комментарий



Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив



ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Эксперты: Пропуск обеденного перерыва
Oppo F11 Pro с выдвижной камерой и
17-летняя дочь Любови Толкалиной Мария
Peugeot готовит к презентации в Женеве
Ученые: Три чашки кофе в день снижают
"Из памяти стираются лица": Стас
Россиянин создал точную копию
Флагманский смартфон Sony Xperia 1
Поклонники сравнили Валерия Леонтьева с
Ученые сделали снимок самого быстрого
GAC привезет в Россию рестайлинговую
Алла Пугачева призналась, что Максим
В Индонезии заново нашли считавшуюся
Ученые: Система речных долин Марса
Татьяна Буланова показала фото
Пентагон готовит стратегию "троянского
Гибкий смартфон Samsung Galaxy Fold не
Актриса Елена Валюшкина прожила с
Porsche 911 стал самым популярным
Специалисты рассказали о провоцирующих
Безрамочный смартфон Meizu 16S показали
Директор Аллы Пугачевой опровергла
На премьере фильма «Юморист» Ксения
Nissan Leaf возглавил десятку самых
Ученые: Калифорнийский кустарник может
Ученые: Переедание матери во время
Ученые: Питание с высоким содержанием
NASA провело первые испытания
В Канаде на видео попала энергетическая
Ученые: Бактерии способны пережить
Просмотреть все новости