Эксперты: Пропуск обеденного перерыва приводит к проблемам с пищеварением
Медицинские специалисты рассказали, почему важно на работе делать обеденный перерыв. По словам врачей-диетологов пропуск обеда может привести к серьезным проблемам с пищеварением, а также общим эмоциональным состоянием у людей.
По словам специалистов, в случае отказа от обеда у человека ухудшается сон, пищеварение, появляется рассеянность. Сотрудники, не пренебрегающие отдыхом в ходе работы, отличаются лучшей продуктивностью, устойчивостью к стрессу. Эксперты отмечают, что человеку для снятия напряженности в теле требуется несколько минут отдыхать через каждые 30 минут труда. Эксперты отмечают, что для людей идеальным режимом питания является принятие пищи 5 раз на день. При этом должны иметь место 3 основных приема пищи, а именно завтрак, обед, ужин, а также пара небольших перекусов на протяжении дня.
Медики акцентируют больше внимания на завтрак, который должен быть полезным и сытным, для заряда организма после сна. Вредно употреблять пищу непосредственно перед сном, потому что мозг, занимаясь перевариванием пищи, не позволяет человеку уснуть. При этом вечернее переедание способствует накапливанию лишнего жира.
По словам специалистов, в случае отказа от обеда у человека ухудшается сон, пищеварение, появляется рассеянность. Сотрудники, не пренебрегающие отдыхом в ходе работы, отличаются лучшей продуктивностью, устойчивостью к стрессу. Эксперты отмечают, что человеку для снятия напряженности в теле требуется несколько минут отдыхать через каждые 30 минут труда. Эксперты отмечают, что для людей идеальным режимом питания является принятие пищи 5 раз на день. При этом должны иметь место 3 основных приема пищи, а именно завтрак, обед, ужин, а также пара небольших перекусов на протяжении дня.
Медики акцентируют больше внимания на завтрак, который должен быть полезным и сытным, для заряда организма после сна. Вредно употреблять пищу непосредственно перед сном, потому что мозг, занимаясь перевариванием пищи, не позволяет человеку уснуть. При этом вечернее переедание способствует накапливанию лишнего жира.
Наука
Добавил: Чернышов Виталий Сегодня, 11:53