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17-летняя дочь Любови Толкалиной Мария похвасталась стройной фигурой после похудения на 30 килограммов

На своей странице в Instagram Любовь Толкалина опубликовала снимок своей 17-летней дочери от Егора Кончаловского. Фигура девушки впечатлила всех пользователей соцсети.
17-летняя дочь Любови Толкалиной Мария похвасталась стройной фигурой после похудения на 30 килограммов

Известная актриса отдыхает со своей дочерью Марией в Индии и регулярно делится с поклонниками фотографиями из отпуска. Большой интерес вызвал недавний снимок в аккаунте знаменитости, на котором запечатлена ее наследница. Толкалина подписала публикацию коротко: «Счастье мое радужное».

Внешний вид девушки оценили подписчики, восхищаясь ее стройной фигурой. Они сравнили ее с лесной нимфой, отметив, что выглядит она замечательно. Мария Михалкова в подростковом возрасте была крупной девочкой и страдала от лишнего веса. В прошлом году она поделилась с пользователями, как ей удалось похудеть на 30 килограммов.



 
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Добавил: Купянская Елизавета Сегодня, 11:37

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