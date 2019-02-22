17-летняя дочь Любови Толкалиной Мария похвасталась стройной фигурой после похудения на 30 килограммов

Известная актриса отдыхает со своей дочерью Марией в Индии и регулярно делится с поклонниками фотографиями из отпуска. Большой интерес вызвал недавний снимок в аккаунте знаменитости, на котором запечатлена ее наследница. Толкалина подписала публикацию коротко: «Счастье мое радужное».Внешний вид девушки оценили подписчики, восхищаясь ее стройной фигурой. Они сравнили ее с лесной нимфой, отметив, что выглядит она замечательно. Мария Михалкова в подростковом возрасте была крупной девочкой и страдала от лишнего веса. В прошлом году она поделилась с пользователями, как ей удалось похудеть на 30 килограммов.