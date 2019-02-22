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Россиянин создал точную копию Lamborghini на базе ВАЗ-2108

Житель России смог создать точную копию автомобиля Lamborghini итальянского производства. Сборка проводилась на базе отечественного авто ВАЗ-2108.
Россиянин создал точную копию Lamborghini на базе ВАЗ-2108

Многие уверены, что владельцы автомобиля Lamborghini - исключительно состоятельные люди. Данный стереотип поспешил развеять мастер из России, который создал аналогичный дизайн из машины российского автопрома. Для этого ему понадобились ВАЗ-2108, некоторые средства и детали, имеющиеся под рукой. На выходе получился автомобиль, который легко перепутать с настоящим Lamborghini.

Однако, если заглянуть в салон суперкара, то можно увидеть, что это «Спутник», который потерпел существенные манипуляции с кузовом. Под капот автолюбитель «спрятал» двигатель на 1,3 литра с 64 «лошадками».



 
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Добавил: Шведова Александра Сегодня, 11:06

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