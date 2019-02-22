АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Ученые: Система речных долин Марса имеет поразительное сходство с реками на Земле
EUR 74.30 USD 65.54
Курс валют на 22.02.2019

Флагманский смартфон Sony Xperia 1 рассекретили до MWC 2019

На презентации MWC 2019 Sony представит свои новинки, среди которых Xperia XZ4, получивший новое название Xperia 1. Характеристики флагманского смартфона уже рассекретили до официальной выставки.
Флагманский смартфон Sony Xperia 1 рассекретили до MWC 2019

Новинка предстанет в привычном утонченном дизайне линейки, однако с большим разрешением. Дисплей по диагонали достигает 6,5 дюйма. Интересным решением является размещение датчика отпечатков пальцев. На устройстве он будет находиться сбоку, там же присутствует и кнопка включения камеры.

Основная камера включает в себя два объектива: на 16 и 52 мегапикселя. Режим фронтальной съемки будет осуществляться с разрешением в 1,6 мегапикселей с датчиком 3D. Процессор на гаджете установлен на базе Snapdragon 855, включающий в себя 6 ГБ основной оперативной памяти и 128 ГБ дополнительной. Xperia 1 будет работать на операционной системе Android 9 Pie.
Флагманский смартфон Sony Xperia 1 рассекретили до MWC 2019

Официальная презентация смартфона состоится уже на следующей неделе на всемирной выставке мобильных девайсов MWC. Стоимость флагмана будет составлять около 900 евро.



 
+Дзен +Яндекс новости
Технологии
Добавил: Купянская Елизавета Сегодня, 10:58

Читайте также
Добавить комментарий



Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив



ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Эксперты: Пропуск обеденного перерыва
Oppo F11 Pro с выдвижной камерой и
17-летняя дочь Любови Толкалиной Мария
Peugeot готовит к презентации в Женеве
Ученые: Три чашки кофе в день снижают
"Из памяти стираются лица": Стас
Россиянин создал точную копию
Флагманский смартфон Sony Xperia 1
Поклонники сравнили Валерия Леонтьева с
Ученые сделали снимок самого быстрого
GAC привезет в Россию рестайлинговую
Алла Пугачева призналась, что Максим
В Индонезии заново нашли считавшуюся
Ученые: Система речных долин Марса
Татьяна Буланова показала фото
Пентагон готовит стратегию "троянского
Гибкий смартфон Samsung Galaxy Fold не
Актриса Елена Валюшкина прожила с
Porsche 911 стал самым популярным
Специалисты рассказали о провоцирующих
Безрамочный смартфон Meizu 16S показали
Директор Аллы Пугачевой опровергла
На премьере фильма «Юморист» Ксения
Nissan Leaf возглавил десятку самых
Ученые: Калифорнийский кустарник может
Ученые: Переедание матери во время
Ученые: Питание с высоким содержанием
NASA провело первые испытания
В Канаде на видео попала энергетическая
Ученые: Бактерии способны пережить
Просмотреть все новости