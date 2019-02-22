Флагманский смартфон Sony Xperia 1 рассекретили до MWC 2019





Новинка предстанет в привычном утонченном дизайне линейки, однако с большим разрешением. Дисплей по диагонали достигает 6,5 дюйма. Интересным решением является размещение датчика отпечатков пальцев. На устройстве он будет находиться сбоку, там же присутствует и кнопка включения камеры.Основная камера включает в себя два объектива: на 16 и 52 мегапикселя. Режим фронтальной съемки будет осуществляться с разрешением в 1,6 мегапикселей с датчиком 3D. Процессор на гаджете установлен на базе Snapdragon 855, включающий в себя 6 ГБ основной оперативной памяти и 128 ГБ дополнительной. Xperia 1 будет работать на операционной системе Android 9 Pie.Официальная презентация смартфона состоится уже на следующей неделе на всемирной выставке мобильных девайсов MWC. Стоимость флагмана будет составлять около 900 евро.