Флагманский смартфон Sony Xperia 1 рассекретили до MWC 2019
На презентации MWC 2019 Sony представит свои новинки, среди которых Xperia XZ4, получивший новое название Xperia 1. Характеристики флагманского смартфона уже рассекретили до официальной выставки.
Новинка предстанет в привычном утонченном дизайне линейки, однако с большим разрешением. Дисплей по диагонали достигает 6,5 дюйма. Интересным решением является размещение датчика отпечатков пальцев. На устройстве он будет находиться сбоку, там же присутствует и кнопка включения камеры.
Основная камера включает в себя два объектива: на 16 и 52 мегапикселя. Режим фронтальной съемки будет осуществляться с разрешением в 1,6 мегапикселей с датчиком 3D. Процессор на гаджете установлен на базе Snapdragon 855, включающий в себя 6 ГБ основной оперативной памяти и 128 ГБ дополнительной. Xperia 1 будет работать на операционной системе Android 9 Pie.
Официальная презентация смартфона состоится уже на следующей неделе на всемирной выставке мобильных девайсов MWC. Стоимость флагмана будет составлять около 900 евро.
Новинка предстанет в привычном утонченном дизайне линейки, однако с большим разрешением. Дисплей по диагонали достигает 6,5 дюйма. Интересным решением является размещение датчика отпечатков пальцев. На устройстве он будет находиться сбоку, там же присутствует и кнопка включения камеры.
Основная камера включает в себя два объектива: на 16 и 52 мегапикселя. Режим фронтальной съемки будет осуществляться с разрешением в 1,6 мегапикселей с датчиком 3D. Процессор на гаджете установлен на базе Snapdragon 855, включающий в себя 6 ГБ основной оперативной памяти и 128 ГБ дополнительной. Xperia 1 будет работать на операционной системе Android 9 Pie.
Официальная презентация смартфона состоится уже на следующей неделе на всемирной выставке мобильных девайсов MWC. Стоимость флагмана будет составлять около 900 евро.
Технологии
Добавил: Купянская Елизавета Сегодня, 10:58