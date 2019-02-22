"Из памяти стираются лица": Стас Садальский порассуждал о людях в своей жизни

"Они закаляют нас, служат для нас уроками. Это как театральная пьеса, что учит нас мастерству игры. А люди. Все они те же актёры", - пишет Садальский.

Садальский посвятил длинный пост на своей странице в соцсети тем сотням людей, с которыми ему довелось общаться на протяжении жизни. 67-летнего артиста расстраивает то, что при всём его стремлении быть добрым и отзывчивым, есть немало недоброжелателей, которым он перешёл дорогу. Для актёра странно понимать, как со временем он забывает людей, однако не может стереть произошедшие события.Блогер признался в том, что всегда считал себя хорошо разбирающимся в людях, но, несмотря на это, не раз в них ошибался. Ему приходилось расставаться с теми, в кого он верил.В то же время на первый взгляд неважные знакомства оборачивались многолетней дружбой. Читатели Садальского отметили, что подобные философские мысли можно изложить в автобиографической книге.