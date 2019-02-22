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"Из памяти стираются лица": Стас Садальский порассуждал о людях в своей жизни

Стас Садальский порассуждал в Instagram о людях в своей жизни, которые ушли или остались близкими друзьями. Актёр признался, что с годами из его памяти стираются лица.
"Из памяти стираются лица": Стас Садальский порассуждал о людях в своей жизни

Садальский посвятил длинный пост на своей странице в соцсети тем сотням людей, с которыми ему довелось общаться на протяжении жизни. 67-летнего артиста расстраивает то, что при всём его стремлении быть добрым и отзывчивым, есть немало недоброжелателей, которым он перешёл дорогу. Для актёра странно понимать, как со временем он забывает людей, однако не может стереть произошедшие события.

"Они закаляют нас, служат для нас уроками. Это как театральная пьеса, что учит нас мастерству игры. А люди. Все они те же актёры", - пишет Садальский.

Блогер признался в том, что всегда считал себя хорошо разбирающимся в людях, но, несмотря на это, не раз в них ошибался. Ему приходилось расставаться с теми, в кого он верил.

В то же время на первый взгляд неважные знакомства оборачивались многолетней дружбой. Читатели Садальского отметили, что подобные философские мысли можно изложить в автобиографической книге.



 
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Добавил: Долгих Анна Сегодня, 11:14

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