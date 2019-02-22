Поклонники сравнили Валерия Леонтьева с его собственной восковой фигурой

Филипп Киркоров приехал в Новосибирск со своим премьерным шоу под названием «Цвет настроения», на которое пришел посмотреть сам мэтр эстрады Валерий Леонтьев. Поп-король решил поделиться со своими подписчиками совместным снимком со своим, как он утверждает, другом. Любопытно, что знаменитости чаще встречаются в Москве или Майами (Флорида, США).Читатели блога Филиппа Киркорова обвинили Леонтьева в переборе с пластическими операциями и сравнили его с актрисой Людмилой Гурченко. Известно, что она в свое время также пользовалась услугами врачей данного профиля.