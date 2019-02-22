GAC привезет в Россию рестайлинговую новую версию кроссовера GS4





Информация передана представителями GAC Motor. Модель является бестселлером автомобильного бренда из Гуанчжоу. Транспортное средство получит 1,3-литровую турбированную силовую установку на 137 лошадиных сил, а также 1,5-литровый мотор на 152 лошадки.Данные двигатели осуществляют работу с пятиступенчатой механикой и семискоростной РКПП на два сцепления. В авто используется передний, а также полный привод. Прочие подробности о новинке держатся пока в секрете.