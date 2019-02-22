GAC привезет в Россию рестайлинговую новую версию кроссовера GS4
Автобренд GAC на территорию России привезет рестайлинговую новую версию кроссовера GS4. Обновлённое транспортное средство появится в рамках отечественного авторынка во 2-ой половине следующего года.
Информация передана представителями GAC Motor. Модель является бестселлером автомобильного бренда из Гуанчжоу. Транспортное средство получит 1,3-литровую турбированную силовую установку на 137 лошадиных сил, а также 1,5-литровый мотор на 152 лошадки.
Данные двигатели осуществляют работу с пятиступенчатой механикой и семискоростной РКПП на два сцепления. В авто используется передний, а также полный привод. Прочие подробности о новинке держатся пока в секрете.
Информация передана представителями GAC Motor. Модель является бестселлером автомобильного бренда из Гуанчжоу. Транспортное средство получит 1,3-литровую турбированную силовую установку на 137 лошадиных сил, а также 1,5-литровый мотор на 152 лошадки.
Данные двигатели осуществляют работу с пятиступенчатой механикой и семискоростной РКПП на два сцепления. В авто используется передний, а также полный привод. Прочие подробности о новинке держатся пока в секрете.
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Добавил: Чернышов Виталий Сегодня, 10:35