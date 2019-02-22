АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Ученые: Система речных долин Марса имеет поразительное сходство с реками на Земле
EUR 74.30 USD 65.54
Курс валют на 22.02.2019

GAC привезет в Россию рестайлинговую новую версию кроссовера GS4

Автобренд GAC на территорию России привезет рестайлинговую новую версию кроссовера GS4. Обновлённое транспортное средство появится в рамках отечественного авторынка во 2-ой половине следующего года.
GAC привезет в Россию рестайлинговую новую версию кроссовера GS4

Информация передана представителями GAC Motor. Модель является бестселлером автомобильного бренда из Гуанчжоу. Транспортное средство получит 1,3-литровую турбированную силовую установку на 137 лошадиных сил, а также 1,5-литровый мотор на 152 лошадки.

Данные двигатели осуществляют работу с пятиступенчатой механикой и семискоростной РКПП на два сцепления. В авто используется передний, а также полный привод. Прочие подробности о новинке держатся пока в секрете.



 
+Дзен +Яндекс новости
Авто
Добавил: Чернышов Виталий Сегодня, 10:35

Читайте также
Добавить комментарий



Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив



ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Эксперты: Пропуск обеденного перерыва
Oppo F11 Pro с выдвижной камерой и
17-летняя дочь Любови Толкалиной Мария
Peugeot готовит к презентации в Женеве
Ученые: Три чашки кофе в день снижают
"Из памяти стираются лица": Стас
Россиянин создал точную копию
Флагманский смартфон Sony Xperia 1
Поклонники сравнили Валерия Леонтьева с
Ученые сделали снимок самого быстрого
GAC привезет в Россию рестайлинговую
Алла Пугачева призналась, что Максим
В Индонезии заново нашли считавшуюся
Ученые: Система речных долин Марса
Татьяна Буланова показала фото
Пентагон готовит стратегию "троянского
Гибкий смартфон Samsung Galaxy Fold не
Актриса Елена Валюшкина прожила с
Porsche 911 стал самым популярным
Специалисты рассказали о провоцирующих
Безрамочный смартфон Meizu 16S показали
Директор Аллы Пугачевой опровергла
На премьере фильма «Юморист» Ксения
Nissan Leaf возглавил десятку самых
Ученые: Калифорнийский кустарник может
Ученые: Переедание матери во время
Ученые: Питание с высоким содержанием
NASA провело первые испытания
В Канаде на видео попала энергетическая
Ученые: Бактерии способны пережить
Просмотреть все новости