Ученые: Система речных долин Марса имеет поразительное сходство с реками на Земле
Ученые продолжают изучение Марса, недавно научные сотрудники нашли новые признаки того, что раньше Красная планета была покрыта водой, и на ней могла существовать жизнь. Система речных долин Марса имеет поразительное сходство с реками на Земле, показали последние топографические исследования.
Прекрасным примером этого является район реки Ярлунг Цангпо в Тибете, который имеет то же дендритное строение, что и марсианские долины. В серии изображений с камеры высокого разрешения ESA на орбитальном аппарате Mars Express наглядно видны системы речных долин. Область находится в южном нагорье Марса, к востоку от кратера Гюйгенса и к северу от Эллады. Эллада - самый большой ударный бассейн на красной планете.
Он является одним из старейших на Марсе. Ему от 3,5 до 4 миллиардов лет, и это область с большим количеством ячеек. Морфология долины реки называется «дендритной», что означает ветвление как дерево. Марсианские каналы были, вероятно, вызваны поверхностными водами от сильного речного потока. Сильные дожди также, вероятно, способствовали этому. Поток «прорезал бы существующую местность на Марсе, прокладывая новые пути и создавая новый ландшафт».
Прекрасным примером этого является район реки Ярлунг Цангпо в Тибете, который имеет то же дендритное строение, что и марсианские долины. В серии изображений с камеры высокого разрешения ESA на орбитальном аппарате Mars Express наглядно видны системы речных долин. Область находится в южном нагорье Марса, к востоку от кратера Гюйгенса и к северу от Эллады. Эллада - самый большой ударный бассейн на красной планете.
Он является одним из старейших на Марсе. Ему от 3,5 до 4 миллиардов лет, и это область с большим количеством ячеек. Морфология долины реки называется «дендритной», что означает ветвление как дерево. Марсианские каналы были, вероятно, вызваны поверхностными водами от сильного речного потока. Сильные дожди также, вероятно, способствовали этому. Поток «прорезал бы существующую местность на Марсе, прокладывая новые пути и создавая новый ландшафт».
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Добавил: Кравченко Алена Сегодня, 10:07