Ученые сделали снимок самого быстрого объекта во Вселенной с помощью мощнейших радиотелескопов
Ученые смогли сделать снимок самого быстрого объекта во Вселенной – очень тонкого и горячего пучка материи, выброшенного слившимися нейтронными звездами. Это удалось осуществить после объединения мощностей крупнейших современных радиотелескопов, пишет издание Science.
Лучшие телескопы Земли зафиксировали две нейтронных звезды, образовавших массивный кокон из пыли и газа после того, как столкнулись друг с другом. Исследователи заметили: во время космического катаклизма излучение объектов оказалось в 10 000 раз меньше, чем предполагалось научными сотрудниками. Через некоторое время возле нейтронных звезд появился «джет», представляющий из себя объект, движущийся через газопылевой кокон на скорости, которая составила от 30% до 50% от световой.
Эксперты выяснили, что полученные данные – ошибочны. Они объединили 32 наземные радиообсерватории с помощью интерферометрической сети и обнаружили не движущийся со скоростью света пучок, а частицу кокона, следовавшую за джетом. По данным радиотелескопов, скорость движения объекта оказалась на 10-12% медленней, чем скорость света.
Лучшие телескопы Земли зафиксировали две нейтронных звезды, образовавших массивный кокон из пыли и газа после того, как столкнулись друг с другом. Исследователи заметили: во время космического катаклизма излучение объектов оказалось в 10 000 раз меньше, чем предполагалось научными сотрудниками. Через некоторое время возле нейтронных звезд появился «джет», представляющий из себя объект, движущийся через газопылевой кокон на скорости, которая составила от 30% до 50% от световой.
Эксперты выяснили, что полученные данные – ошибочны. Они объединили 32 наземные радиообсерватории с помощью интерферометрической сети и обнаружили не движущийся со скоростью света пучок, а частицу кокона, следовавшую за джетом. По данным радиотелескопов, скорость движения объекта оказалась на 10-12% медленней, чем скорость света.
Наука
Добавил: Клименко Татьяна Сегодня, 10:42