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Ученые сделали снимок самого быстрого объекта во Вселенной с помощью мощнейших радиотелескопов

Ученые смогли сделать снимок самого быстрого объекта во Вселенной – очень тонкого и горячего пучка материи, выброшенного слившимися нейтронными звездами. Это удалось осуществить после объединения мощностей крупнейших современных радиотелескопов, пишет издание Science.
Ученые сделали снимок самого быстрого объекта во Вселенной с помощью мощнейших радиотелескопов

Лучшие телескопы Земли зафиксировали две нейтронных звезды, образовавших массивный кокон из пыли и газа после того, как столкнулись друг с другом. Исследователи заметили: во время космического катаклизма излучение объектов оказалось в 10 000 раз меньше, чем предполагалось научными сотрудниками. Через некоторое время возле нейтронных звезд появился «джет», представляющий из себя объект, движущийся через газопылевой кокон на скорости, которая составила от 30% до 50% от световой.

Эксперты выяснили, что полученные данные – ошибочны. Они объединили 32 наземные радиообсерватории с помощью интерферометрической сети и обнаружили не движущийся со скоростью света пучок, а частицу кокона, следовавшую за джетом. По данным радиотелескопов, скорость движения объекта оказалась на 10-12% медленней, чем скорость света.



 
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Наука
Добавил: Клименко Татьяна Сегодня, 10:42

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