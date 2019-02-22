Ученые сделали снимок самого быстрого объекта во Вселенной с помощью мощнейших радиотелескопов





Лучшие телескопы Земли зафиксировали две нейтронных звезды, образовавших массивный кокон из пыли и газа после того, как столкнулись друг с другом. Исследователи заметили: во время космического катаклизма излучение объектов оказалось в 10 000 раз меньше, чем предполагалось научными сотрудниками. Через некоторое время возле нейтронных звезд появился «джет», представляющий из себя объект, движущийся через газопылевой кокон на скорости, которая составила от 30% до 50% от световой.Эксперты выяснили, что полученные данные – ошибочны. Они объединили 32 наземные радиообсерватории с помощью интерферометрической сети и обнаружили не движущийся со скоростью света пучок, а частицу кокона, следовавшую за джетом. По данным радиотелескопов, скорость движения объекта оказалась на 10-12% медленней, чем скорость света.